13 апреля 2023

В Магнитогорске пропала 14-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, ребенок, подросток, девочка
Девочка ушла из дома в светлом пуховике и черных штанах (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) ищут 14-летнюю девочку-подростка, которая пропала 13 апреля. Об этом сообщается в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».

«Анастасия Кислицина 2008 года рождения ушла с адреса Ленинградская, 22. По настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Подростку на вид 15-17 лет, была одета в светлый пуховик и черные штаны. Волосы пропавшей темно-русые, телосложение среднее.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Магнитогорске (Челябинская область) ищут 14-летнюю девочку-подростка, которая пропала 13 апреля. Об этом сообщается в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас». «Анастасия Кислицина 2008 года рождения ушла с адреса Ленинградская, 22. По настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Подростку на вид 15-17 лет, была одета в светлый пуховик и черные штаны. Волосы пропавшей темно-русые, телосложение среднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...