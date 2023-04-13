Девочка ушла из дома в светлом пуховике и черных штанах (архивное фото)
В Магнитогорске (Челябинская область) ищут 14-летнюю девочку-подростка, которая пропала 13 апреля. Об этом сообщается в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Альфа-спас».
«Анастасия Кислицина 2008 года рождения ушла с адреса Ленинградская, 22. По настоящее время ее местонахождение не известно», — сообщается в паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Подростку на вид 15-17 лет, была одета в светлый пуховик и черные штаны. Волосы пропавшей темно-русые, телосложение среднее.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по номеру
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