Юрист Крушанова: россиянам могут вручить повестку на границе после ее появления на «Госуслугах»

17 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Через семь дней после неявки в военкомат в отношении призывника автоматически введут ограничения, сказала Лариса Крушанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Россиянам, которые получат электронную повестку и после этого попытаются уехать из страны в срок до 7 дней, могут вручить ее бумажный вариант на границе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Университета «Синергия» Лариса Крушанова. «На вопрос о том, может ли призывник покинуть страну в эти семь дней до появления решения о запрете, можно с уверенностью дать отрицательный ответ. Поскольку информация о призыве конкретного гражданина будет размещена в реестре воинского учета, то при прохождении таможенного или пограничного контроля ему такую повестку могут вручить. С этого времени будет считаться, что он извещен надлежащим образом о необходимости явиться в военкомат. Именно такой механизм извещения в настоящее время широко применяется Федеральной службой судебных приставов на границе», — сказала Лариса Крушанова. По ее словам, для полноценной работы реестра воинского учета потребуется время. «По оценке Минцифры, которое разрабатывает реестр, он может заработать не раньше осеннего призыва 2023 года. Поэтому в рамках переходного периода повестки призывникам будут вручаться не только в электронном формате, но и на бумажном носителе, как это происходит сейчас. Министр цифрового развития Максут Шадаев также сказал, что повестка на „Госуслугах“ придет в том случае, „если только пользователь сам не отключит эту функцию“», — объяснила юрист. Информация о введенных в отношении призывника ограничениях также появится на «Госуслугах». «Ограничения для военнообязанных, не получивших повестку и не явившихся в военкомат в указанный срок, введут не сразу, а только если они не придут и в следующий призыв. Что же касается возможных ограничений, если призывник в течение семи дней не явится в военкомат, то по истечении суток в реестре автоматически будет сформировано решение о запрете адресату на выезд из России и других ограничениях. Эта же информация придет гражданину на „Госуслугах“», — подчеркнула собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиянам, которые получат электронную повестку и после этого попытаются уехать из страны в срок до 7 дней, могут вручить ее бумажный вариант на границе. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Университета «Синергия» Лариса Крушанова. «На вопрос о том, может ли призывник покинуть страну в эти семь дней до появления решения о запрете, можно с уверенностью дать отрицательный ответ. Поскольку информация о призыве конкретного гражданина будет размещена в реестре воинского учета, то при прохождении таможенного или пограничного контроля ему такую повестку могут вручить. С этого времени будет считаться, что он извещен надлежащим образом о необходимости явиться в военкомат. Именно такой механизм извещения в настоящее время широко применяется Федеральной службой судебных приставов на границе», — сказала Лариса Крушанова. По ее словам, для полноценной работы реестра воинского учета потребуется время. «По оценке Минцифры, которое разрабатывает реестр, он может заработать не раньше осеннего призыва 2023 года. Поэтому в рамках переходного периода повестки призывникам будут вручаться не только в электронном формате, но и на бумажном носителе, как это происходит сейчас. Министр цифрового развития Максут Шадаев также сказал, что повестка на „Госуслугах“ придет в том случае, „если только пользователь сам не отключит эту функцию“», — объяснила юрист. Информация о введенных в отношении призывника ограничениях также появится на «Госуслугах». «Ограничения для военнообязанных, не получивших повестку и не явившихся в военкомат в указанный срок, введут не сразу, а только если они не придут и в следующий призыв. Что же касается возможных ограничений, если призывник в течение семи дней не явится в военкомат, то по истечении суток в реестре автоматически будет сформировано решение о запрете адресату на выезд из России и других ограничениях. Эта же информация придет гражданину на „Госуслугах“», — подчеркнула собеседница агентства.