Сын Плющенко стал участником ДТП

Сын Евгения Плющенко Егор попал в аварию на BMW
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка утверждает, что за рулем BMW был сын Евгения Плющенко Егор
Девушка утверждает, что за рулем BMW был сын Евгения Плющенко Егор Фото:

Сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака стал участником ДТП. При этом ГИБДД якобы полгода не может установить участника аварии, сообщили в соцсетях.

«По словам Екатерины Г., в момент, когда она хотела перестроиться в другой ряд, в ее „Фольксваген Поло“ на большой скорости въехал водитель BMW. За рулем машины сидел 18-летний сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака Егор Е.», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что никто из участников аварии вину не признал. Женщина, попавшая в ДТП, утверждает, что сроки расследования затягивались, а 30 июня дело было закрыто за истечением срока давности.

Страховая компания признала ответственность за ДТП «обоюдной» и выплатила Екатерине половину средств от стоимости ремонта авто. Однако женщина до сих пор не может отремонтировать машину, так как ждет, назначит ли суд экспертизу. Как пишет канал, на место аварии приезжала мама Егора, которая позже якобы стала утверждать, что у ее сына «сотрясение мозга и многочисленные телесные повреждения».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака стал участником ДТП. При этом ГИБДД якобы полгода не может установить участника аварии, сообщили в соцсетях. «По словам Екатерины Г., в момент, когда она хотела перестроиться в другой ряд, в ее „Фольксваген Поло“ на большой скорости въехал водитель BMW. За рулем машины сидел 18-летний сын фигуриста Евгения Плющенко от первого брака Егор Е.», — сообщил telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что никто из участников аварии вину не признал. Женщина, попавшая в ДТП, утверждает, что сроки расследования затягивались, а 30 июня дело было закрыто за истечением срока давности. Страховая компания признала ответственность за ДТП «обоюдной» и выплатила Екатерине половину средств от стоимости ремонта авто. Однако женщина до сих пор не может отремонтировать машину, так как ждет, назначит ли суд экспертизу. Как пишет канал, на место аварии приезжала мама Егора, которая позже якобы стала утверждать, что у ее сына «сотрясение мозга и многочисленные телесные повреждения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...