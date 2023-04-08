08 апреля 2023

ТАСС: в РФ заочно арестовали украинского офицера, виновного в терактах

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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Российский суд заочно арестовал Александра Гурко по обвинению терроризме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России заочно арестовали офицера Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александра Гурко. Он обвиняется в вербовке террористов, совершавших преступления в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

«Александр Гурко заочно арестован по обвинению в вербовке исполнителей международных актов терроризма на территории проведения спецоперации России на Украине», — передает агентство. Журналисты ссылаются на постановление суда.

Ранее Лефортовский московский суд арестовал трех украинцев, которые обвинялись в подготовке теракта. По данным пресс-службы суда, им избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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В России заочно арестовали офицера Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александра Гурко. Он обвиняется в вербовке террористов, совершавших преступления в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС. «Александр Гурко заочно арестован по обвинению в вербовке исполнителей международных актов терроризма на территории проведения спецоперации России на Украине», — передает агентство. Журналисты ссылаются на постановление суда. Ранее Лефортовский московский суд арестовал трех украинцев, которые обвинялись в подготовке теракта. По данным пресс-службы суда, им избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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