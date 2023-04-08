ТАСС: в РФ заочно арестовали украинского офицера, виновного в терактах

В России заочно арестовали офицера Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александра Гурко. Он обвиняется в вербовке террористов, совершавших преступления в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
«Александр Гурко заочно арестован по обвинению в вербовке исполнителей международных актов терроризма на территории проведения спецоперации России на Украине», — передает агентство. Журналисты ссылаются на постановление суда.
Ранее Лефортовский московский суд арестовал трех украинцев, которые обвинялись в подготовке теракта. По данным пресс-службы суда, им избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.
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