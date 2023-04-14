Жителей Челябинской области осудили за критику СВО и пропаганду ИГИЛ*

Жителей Магнитогорска и Челябинска осудили за критику СВО и пропаганду ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания им назначены штрафы.
«Один из них публично в социальных сетях распространял призывы к насильственным действиям в отношении высших лиц государства в связи с проведением СВО. Другой — оправдывал и пропагандировал в социальной сети террористическую деятельность международной террористической организации „Исламское государство“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В ведомстве отметили, что челябинцы раскаялись в содеянном и признали вину. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил их к штрафам в размере 350 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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