Жителей Челябинской области осудили за критику СВО и пропаганду ИГИЛ*

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, судья, суд
Каждому из подсудимых назначили штраф Фото:

Жителей Магнитогорска и Челябинска осудили за критику СВО и пропаганду ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания им назначены штрафы.

«Один из них публично в социальных сетях распространял призывы к насильственным действиям в отношении высших лиц государства в связи с проведением СВО. Другой — оправдывал и пропагандировал в социальной сети террористическую деятельность международной террористической организации „Исламское государство“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что челябинцы раскаялись в содеянном и признали вину. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил их к штрафам в размере 350 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

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Жителей Магнитогорска и Челябинска осудили за критику СВО и пропаганду ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в социальных сетях. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, в качестве наказания им назначены штрафы. «Один из них публично в социальных сетях распространял призывы к насильственным действиям в отношении высших лиц государства в связи с проведением СВО. Другой — оправдывал и пропагандировал в социальной сети террористическую деятельность международной террористической организации „Исламское государство“», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что челябинцы раскаялись в содеянном и признали вину. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил их к штрафам в размере 350 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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