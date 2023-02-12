Сотрудники УФСБ по Свердловской области опубликовали кадры из колонии, где был задержан мигрант-педофил из запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе ведомства.
Согласно опубликованным данным, задержанный находился в свердловской колонии, откуда ему удавалось распространять идеологию ИГИЛ. В своей прикроватной тумбочке он хранил телефон, с которого, предположительно, вел переписки. Чтобы силовики не нашли средство связи, в тумбочке была выпилена специальная ниша под телефон.
Заключенный был приговорен судом за половые преступления против ребенка, а за распространение террористической идеологии ему добавили еще 12 лет колонии. Бойцы ФСБ обнаружили сторонника организации в начале 2021 года.
* — «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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