12 февраля 2023

ФСБ рассекретила кадры из свердловской колонии, где был задержан сторонник ИГИЛ*. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка снайперов в учебном центре, фсб, маскхалат, спецназ
Бойцы спецслужб поймали мигранта в одной из свердловских колоний Фото:

Сотрудники УФСБ по Свердловской области опубликовали кадры из колонии, где был задержан мигрант-педофил из запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе ведомства.

Согласно опубликованным данным, задержанный находился в свердловской колонии, откуда ему удавалось распространять идеологию ИГИЛ. В своей прикроватной тумбочке он хранил телефон, с которого, предположительно, вел переписки. Чтобы силовики не нашли средство связи, в тумбочке была выпилена специальная ниша под телефон.

Заключенный был приговорен судом за половые преступления против ребенка, а за распространение террористической идеологии ему добавили еще 12 лет колонии. Бойцы ФСБ обнаружили сторонника организации в начале 2021 года.

* — «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.

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Сотрудники УФСБ по Свердловской области опубликовали кадры из колонии, где был задержан мигрант-педофил из запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ. Соответствующими кадрами поделились с URA.RU в пресс-службе ведомства. Согласно опубликованным данным, задержанный находился в свердловской колонии, откуда ему удавалось распространять идеологию ИГИЛ. В своей прикроватной тумбочке он хранил телефон, с которого, предположительно, вел переписки. Чтобы силовики не нашли средство связи, в тумбочке была выпилена специальная ниша под телефон. Заключенный был приговорен судом за половые преступления против ребенка, а за распространение террористической идеологии ему добавили еще 12 лет колонии. Бойцы ФСБ обнаружили сторонника организации в начале 2021 года. * — «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано террористической организацией. Запрещено на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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