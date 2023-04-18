США обвинили троих россиян в проведении кампании в интересах России

В США обвиняют троих россиян в проведении информационной кампании по оказанию «вредоносного влияния» в интересах России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США. Аналогичное обвинение предъявлено четырем американцам.
«Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырем гражданам США и трем россиянам в том, что они действовали в интересах правительства России. Кроме того, предъявлено обвинение в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Штатах», —
В декабре прошлого года замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники, пишет RT. Он добавил, что власти США уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру. Ранее МИД РФ рекомендовало гражданам страны соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные страны.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!