18 апреля 2023

США обвинили троих россиян в проведении кампании в интересах России

© Служба новостей «URA.RU»
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Присяжные Флориды считают, что россияне действовали в интересах правительства РФ
Присяжные Флориды считают, что россияне действовали в интересах правительства РФ Фото:

В США обвиняют троих россиян в проведении информационной кампании по оказанию «вредоносного влияния» в интересах России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США. Аналогичное обвинение предъявлено четырем американцам.

«Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырем гражданам США и трем россиянам в том, что они действовали в интересах правительства России. Кроме того, предъявлено обвинение в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Штатах», — говорится в официальном сообщении.

В декабре прошлого года замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники, пишет RT. Он добавил, что власти США уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру. Ранее МИД РФ рекомендовало гражданам страны соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные страны.

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В США обвиняют троих россиян в проведении информационной кампании по оказанию «вредоносного влияния» в интересах России. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США. Аналогичное обвинение предъявлено четырем американцам. «Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырем гражданам США и трем россиянам в том, что они действовали в интересах правительства России. Кроме того, предъявлено обвинение в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Штатах», — говорится в официальном сообщении. В декабре прошлого года замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что в США по несправедливым обвинениям отбывают наказание более 60 россиян, они фактически взяты в заложники, пишет RT. Он добавил, что власти США уже много лет практикуют охоту за россиянами по всему миру. Ранее МИД РФ рекомендовало гражданам страны соблюдать осторожность при планировании поездок в недружественные страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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