Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев вступить в альянс из-за России

НАТО должна умолять Украину вступить в свои ряды, заявил Вадим Пристайко
Cевероатлантический альянс (НАТО) должен умолять украинские власти о вступлении Украины в НАТО. С таким заявлением выступил украинский посол в Британии Вадим Пристайко.
«Умоляйте Украину стать частью НАТО», — передает слова Пристайко американский журнал
Ранее власти Венгрии заявили, что для вступления Украины в НАТО украинским властям предстоит решить ряд проблем. Одна из них — уважение прав нацменьшинств на территории украинского государства.
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