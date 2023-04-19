Посол Украины в Лондоне призвал НАТО умолять Киев вступить в альянс из-за России

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НАТО. Москва, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
НАТО должна умолять Украину вступить в свои ряды, заявил Вадим Пристайко Фото:

Cевероатлантический альянс (НАТО) должен умолять украинские власти о вступлении Украины в НАТО. С таким заявлением выступил украинский посол в Британии Вадим Пристайко.

«Умоляйте Украину стать частью НАТО», — передает слова Пристайко американский журнал Newsweek. По его словам, украинские военные, которые имеют боевой опыт, помогут альянсу в плане повышения обороноспособности.

Ранее власти Венгрии заявили, что для вступления Украины в НАТО украинским властям предстоит решить ряд проблем. Одна из них — уважение прав нацменьшинств на территории украинского государства.

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Cевероатлантический альянс (НАТО) должен умолять украинские власти о вступлении Украины в НАТО. С таким заявлением выступил украинский посол в Британии Вадим Пристайко. «Умоляйте Украину стать частью НАТО», — передает слова Пристайко американский журнал Newsweek. По его словам, украинские военные, которые имеют боевой опыт, помогут альянсу в плане повышения обороноспособности. Ранее власти Венгрии заявили, что для вступления Украины в НАТО украинским властям предстоит решить ряд проблем. Одна из них — уважение прав нацменьшинств на территории украинского государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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