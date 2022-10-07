Посол ЛНР констатировал невозможность Украины вступить в НАТО

Посол ЛНР: для НАТО нет смысла брать Украину в альянс

08 октября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Мирошник: НАТО не будет брать Украину под свою защиту Фото: РИА «Новости» НАТО откажется принимать к себе Украину и оставит ее, как ранее это было с Афганистаном. Такой прогноз дал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Согласно уставу НАТО, альянс не принимает страны, у которых имеются неурегулированные территориальные конфликты. «Для НАТО нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Украины. Они будут ее снабжать до тех пор, пока им это выгодно. Потом просто закончат операцию, как это было в Афганистане», — отметил Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, сегодня НАТО получает от Украины все, что хотела бы получить и без ее членства в альянсе, даже больше. Он убежден, что «никаких национальных интересов или выгод украинский народ не получает и не получит. Ранее Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. По словам премьер-министр страны Ингрида Шимоните, альянс находится в «моральном долгу» перед Украиной.

НАТО откажется принимать к себе Украину и оставит ее, как ранее это было с Афганистаном. Такой прогноз дал глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Согласно уставу НАТО, альянс не принимает страны, у которых имеются неурегулированные территориальные конфликты. «Для НАТО нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Украины. Они будут ее снабжать до тех пор, пока им это выгодно. Потом просто закончат операцию, как это было в Афганистане», — отметил Мирошник в беседе с ТАСС. По его словам, сегодня НАТО получает от Украины все, что хотела бы получить и без ее членства в альянсе, даже больше. Он убежден, что «никаких национальных интересов или выгод украинский народ не получает и не получит. Ранее Литва потребовала немедленно начать переговоры о вступлении Украины в НАТО. По словам премьер-министр страны Ингрида Шимоните, альянс находится в «моральном долгу» перед Украиной.