После вмешательства Махонина в пермской школе появится мемориальная доска в честь участника СВО

20 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

К Дмитрию Махонину обратилась вдова военнослужащего Фото: Сергей Русанов © URA.RU Памятная доска в школе №3 в Перми в честь погибшего на СВО Виктора Сунцова появится до 15 мая. Такой срок поставил губернатор Дмитрий Махонин, вынужденный вмешаться в ситуацию после того, как вдове героя отказали в мэрии Перми. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политэлитах. «Есть два варианта размещения: в школьном музее и на стене школы. Но во втором случае требуется согласование городского совета по топонимике», — отметил источник. Мэр Перми Алексей Демкин стал первым главой в регионе, кто отказался увековечивать память героев СВО. Руководители в муниципалитетах в течение года делали это без проблем. Часто — на личные деньги. Цена памятной таблички — 20 тысяч. Доход Демкина по итогам 2021 года составил 16,4 млн рублей. Он является самым богатым мэром в Прикамье. «Проблема в том, что он далек от спецоперации и проблем мобилизованных. Другое воспитание совсем. „Золотой мальчик“, который всю жизнь видит реальность только из окна автомобиля. Уже год он отказывается с почестями хоронить участников СВО. Что уж говорить про табличку», — говорят инсайдеры. Виктор Сунцов с 2003 года служил по контракту, был в Сирии. Он погиб в мае 2022 года. Награжден «Орденом мужества».

Памятная доска в школе №3 в Перми в честь погибшего на СВО Виктора Сунцова появится до 15 мая. Такой срок поставил губернатор Дмитрий Махонин, вынужденный вмешаться в ситуацию после того, как вдове героя отказали в мэрии Перми. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в политэлитах. «Есть два варианта размещения: в школьном музее и на стене школы. Но во втором случае требуется согласование городского совета по топонимике», — отметил источник. Мэр Перми Алексей Демкин стал первым главой в регионе, кто отказался увековечивать память героев СВО. Руководители в муниципалитетах в течение года делали это без проблем. Часто — на личные деньги. Цена памятной таблички — 20 тысяч. Доход Демкина по итогам 2021 года составил 16,4 млн рублей. Он является самым богатым мэром в Прикамье. «Проблема в том, что он далек от спецоперации и проблем мобилизованных. Другое воспитание совсем. „Золотой мальчик“, который всю жизнь видит реальность только из окна автомобиля. Уже год он отказывается с почестями хоронить участников СВО. Что уж говорить про табличку», — говорят инсайдеры. Виктор Сунцов с 2003 года служил по контракту, был в Сирии. Он погиб в мае 2022 года. Награжден «Орденом мужества».