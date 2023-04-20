В Екатеринбурге будут судить военных за самовольное оставление места службы

В картотеке военного гарнизонного суда рассматриваются три дела за самовольное оставление службы
В военном гарнизонном суде Екатеринбурга судят четырех военнослужащих по части 1 статьи 337 «Самовольное оставление части или места службы». Информация об этом появилась в картотеке суда.
Первое дело по ч. 1 ст. 337 поступило в суд в конце февраля, второе — 21 марта, третье — 4 апреля и четвертое — 14 апреля. Заседания по трем делам пройдут 21 апреля, еще по одному — 27-го. Наказание по этой статье предусматривает арест на срок до шести месяцев или содержание в дисциплинарной воинской части на срок до одного года.
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