Хакеры пытались взломать соцсети адвоката, защищавшего в суде пиарщика Ширшикова

Хакеры пытались взломать аккаунт в Telegram екатеринбургского адвоката Федора Акчермышева, который представлял в суде интересы пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиненного в оправдании терроризма из-за поста о военкоре Владлене Татарском. Об инциденте Акчермышев рассказал лично.
«Кто-то пытался получить доступ к адвокатской и частной тайне», — пишет газета «Вечерние ведомости», ссылаясь на Акчермышева. Он добавил, что собирается обращаться в соответствующую службу.
Акчермышев признался, что его личную страницу в Telegram спасло то, что там был установлен облачный пароль. «Взломщик каким-то образом узнал код из SMS, но не смог зайти из-за установленного пароля», — отметил адвокат.
Ранее URA.RU писало, что мошенники взломали личную страницу полицейского из Нижнего Тагила (Свердловская область). Хакеры изменили номер телефона и требовали деньги у знакомых силовика.
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