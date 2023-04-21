21 апреля 2023

Хакеры пытались взломать соцсети адвоката, защищавшего в суде пиарщика Ширшикова

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные пытались взломать соцсети адвоката Федора Акчермышева Фото:

Хакеры пытались взломать аккаунт в Telegram екатеринбургского адвоката Федора Акчермышева, который представлял в суде интересы пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиненного в оправдании терроризма из-за поста о военкоре Владлене Татарском. Об инциденте Акчермышев рассказал лично.

«Кто-то пытался получить доступ к адвокатской и частной тайне», — пишет газета «Вечерние ведомости», ссылаясь на Акчермышева. Он добавил, что собирается обращаться в соответствующую службу.

Акчермышев признался, что его личную страницу в Telegram спасло то, что там был установлен облачный пароль. «Взломщик каким-то образом узнал код из SMS, но не смог зайти из-за установленного пароля», — отметил адвокат.

Ранее URA.RU писало, что мошенники взломали личную страницу полицейского из Нижнего Тагила (Свердловская область). Хакеры изменили номер телефона и требовали деньги у знакомых силовика.

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Хакеры пытались взломать аккаунт в Telegram екатеринбургского адвоката Федора Акчермышева, который представлял в суде интересы пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиненного в оправдании терроризма из-за поста о военкоре Владлене Татарском. Об инциденте Акчермышев рассказал лично. «Кто-то пытался получить доступ к адвокатской и частной тайне», — пишет газета «Вечерние ведомости», ссылаясь на Акчермышева. Он добавил, что собирается обращаться в соответствующую службу. Акчермышев признался, что его личную страницу в Telegram спасло то, что там был установлен облачный пароль. «Взломщик каким-то образом узнал код из SMS, но не смог зайти из-за установленного пароля», — отметил адвокат. Ранее URA.RU писало, что мошенники взломали личную страницу полицейского из Нижнего Тагила (Свердловская область). Хакеры изменили номер телефона и требовали деньги у знакомых силовика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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