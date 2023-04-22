Свердловчанин завоевал золото на чемпионате России по тяжелой атлетике. Фото

23 апреля 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Два спортсмена из Лесного заняли призовые места на чемпионате России по тяжелой атлетике Фото: Александр Константинов © URA.RU Спортсмен из Лесного (Свердловская область) Сергей Петалов стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в возрастной группе от 65 до 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного. «Сергей Петалов, выступая в возрастной группе 65-70 лет, стал победителем XXVIII Открытого чемпионата России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Свердловчанин выступал в весовой категории до 73 килограммов с суммой двоеборья 160 килограммов», — сообщили пресс-службе администрации Лесного. Также Дмитрий Степанов из Лесного получил бронзу, выступая в возрастной категории 50-55 лет, в весовой категории до 89 килограммов с суммой двоеборья 198 килограммов. Соревнования прошли в Бугульме (республика Татарстан). Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) победила в международных соревнованиях по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовало 400 спортсменов из России и Казахстана. Фото: пресс-служба администрации Лесного Фото: пресс-служба администрации Лесного

Спортсмен из Лесного (Свердловская область) Сергей Петалов стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в возрастной группе от 65 до 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного. «Сергей Петалов, выступая в возрастной группе 65-70 лет, стал победителем XXVIII Открытого чемпионата России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Свердловчанин выступал в весовой категории до 73 килограммов с суммой двоеборья 160 килограммов», — сообщили пресс-службе администрации Лесного. Также Дмитрий Степанов из Лесного получил бронзу, выступая в возрастной категории 50-55 лет, в весовой категории до 89 килограммов с суммой двоеборья 198 килограммов. Соревнования прошли в Бугульме (республика Татарстан). Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) победила в международных соревнованиях по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовало 400 спортсменов из России и Казахстана.