22 апреля 2023

Свердловчанин завоевал золото на чемпионате России по тяжелой атлетике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Два спортсмена из Лесного заняли призовые места на чемпионате России по тяжелой атлетике Фото:

Спортсмен из Лесного (Свердловская область) Сергей Петалов стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в возрастной группе от 65 до 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного.

«Сергей Петалов, выступая в возрастной группе 65-70 лет, стал победителем XXVIII Открытого чемпионата России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Свердловчанин выступал в весовой категории до 73 килограммов с суммой двоеборья 160 килограммов», — сообщили пресс-службе администрации Лесного.

Также Дмитрий Степанов из Лесного получил бронзу, выступая в возрастной категории 50-55 лет, в весовой категории до 89 килограммов с суммой двоеборья 198 килограммов. Соревнования прошли в Бугульме (республика Татарстан).

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) победила в международных соревнованиях по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовало 400 спортсменов из России и Казахстана.

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Спортсмен из Лесного (Свердловская область) Сергей Петалов стал победителем чемпионата России по тяжелой атлетике в возрастной группе от 65 до 70 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лесного. «Сергей Петалов, выступая в возрастной группе 65-70 лет, стал победителем XXVIII Открытого чемпионата России по тяжелой атлетике среди старших возрастных групп. Свердловчанин выступал в весовой категории до 73 килограммов с суммой двоеборья 160 килограммов», — сообщили пресс-службе администрации Лесного. Также Дмитрий Степанов из Лесного получил бронзу, выступая в возрастной категории 50-55 лет, в весовой категории до 89 килограммов с суммой двоеборья 198 килограммов. Соревнования прошли в Бугульме (республика Татарстан). Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) победила в международных соревнованиях по лыжным гонкам. В соревнованиях участвовало 400 спортсменов из России и Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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