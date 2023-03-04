Свердловчанка победила на международных соревнованиях по лыжам. Фото

04 марта 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) победила в международных соревнованиях по лыжным гонкам среди 400 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. «Нижний Тагил представляла мастер спорта международного класса Корчагина Наталия. Завоевав две золотых медали в группе Ж6 (55-59), Наталия стала абсолютной победительницей соревнований», — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Соревнования прошли в Златоусте (Челябинская область), на старт вышло около 400 спортсменов из России и Казахстана. Сейчас спортсменке из Нижнего Тагила 58 лет, ранее она входила в состав сборной Советского Союза. Фото: сообщество «Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) победила в международных соревнованиях по лыжным гонкам среди 400 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. «Нижний Тагил представляла мастер спорта международного класса Корчагина Наталия. Завоевав две золотых медали в группе Ж6 (55-59), Наталия стала абсолютной победительницей соревнований», — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Соревнования прошли в Златоусте (Челябинская область), на старт вышло около 400 спортсменов из России и Казахстана. Сейчас спортсменке из Нижнего Тагила 58 лет, ранее она входила в состав сборной Советского Союза.