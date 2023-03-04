Жительница Нижнего Тагила (Свердловская область) победила в международных соревнованиях по лыжным гонкам среди 400 спортсменов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
«Нижний Тагил представляла мастер спорта международного класса Корчагина Наталия. Завоевав две золотых медали в группе Ж6 (55-59), Наталия стала абсолютной победительницей соревнований», — рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Соревнования прошли в Златоусте (Челябинская область), на старт вышло около 400 спортсменов из России и Казахстана. Сейчас спортсменке из Нижнего Тагила 58 лет, ранее она входила в состав сборной Советского Союза.
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