В Магнитогорске сотрудница похитила у предприятия более десяти тысяч рулонов туалетной бумаги

Женщина похитила у ММК средства личной гигиены на миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области сотрудница похитила у Магнитогорского металлургического комбината (ММК) более десяти тысяч рулонов туалетной бумаги, более тысячи пачек бумажных полотенец и 20 литров жидкого мыла. Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда города.

Судом было установлено, что в период с 23 сентября 2020 года до 7 сентября 2022 года Наталья О., являясь сотрудником ММК, похитила имущество на общую сумму 1 139 544,76 рублей, принадлежащее предприятию. «Среди похищенного 10 392 рулонов туалетной бумаги, 1 044 пачек бумажных полотенец, пять литров жидкого мыла, которыми она распорядилась по своему усмотрению», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, путем присвоения и растраты незаконно, безвозмездно обратила в свою пользу, то есть похитила имущество ММК, причинив ущерб в размере 32 900 рублей. В суде Наталья О. вину признала. Приговором суда она признана виновной по ч.3 ст. 160 УК РФ, ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере).

По совокупности преступлений женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев условно с испытательным сроком три года с возложением определенных обязанностей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.