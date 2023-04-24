Куйвашев дал Козицыну преимущество в борьбе за места во власти Екатеринбурга

24 апреля 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Андрей Козицын (справа) ведет в гордуму Екатеринбурга четырех человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын, который согласился поучаствовать в формировании новой гордумы Екатеринбурга, получил преимущество от губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России». Обоим его кандидатам, по данным URA.RU, дадут админресурс — Дмитрию Старожилову («УГМК-Застройщик») в округе №3 и менеджеру УГМК Алексею Смирнову в округе №5. Информация об их регистрации размещена на сайте предварительного голосования. В случае со Смирновым интересно, что против него пойдет депутат Антон Швалев из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). При этом ранее Куйвашев в кулуарах озвучивал, что поддержка бюджетников будет предоставлена всем действующим депутатам. Как писало URA.RU, в начале апреля Куйвашев отстранил мэра Алексея Орлова от кампаний в одномандатных округах — в наказание за то, что Орлов при формировании своего списка кандидатов не учел интересы Кочеткова: не включил в список не только Швалева, но и других представителей «кочетковского» пула. Куйвашев поручил составить новый — компромиссный — список, его итоговый вариант был утвержден вечером 21 апреля. Известно, что в процессе обсуждения Козицын и другие свердловские бизнесмены отказались снять своих кандидатов в пользу Кочеткова — из-за того, что обо всем уже договорились с Орловым, когда у того еще были такие полномочия. Новость по теме Вице-губернатор спас трех депутатов из «черного списка» Куйвашева Бывший глава УГМК рассчитывает получить в следующем созыве думы как минимум четыре голоса. Помимо Смирнова и Старожилова, на праймериз выдвинулся бывший свердловский вице-премьер, гендиректор «Агро-Актив» (у Козицына там — 99,5%) Илья Бондарев. Он, вероятно, займет «проходное» место в общегородском списке ЕР. Изначально предполагалось, что в выборах также поучаствует директор благотворительного фонда УГМК Юлия Нутенко. Орлов видел ее в одном из округов, пиарщики Куйвашева — в тройке ЕР. В итоге Нутенко отказалась заявляться — из-за «личных обстоятельств». Ее и заменил Смирнов. Еще один близкий к УГМК человек — юрист Сергей Козлов — возглавит список «Новых людей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-гендиректор УГМК Андрей Козицын, который согласился поучаствовать в формировании новой гордумы Екатеринбурга, получил преимущество от губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России». Обоим его кандидатам, по данным URA.RU, дадут админресурс — Дмитрию Старожилову («УГМК-Застройщик») в округе №3 и менеджеру УГМК Алексею Смирнову в округе №5. Информация об их регистрации размещена на сайте предварительного голосования. В случае со Смирновым интересно, что против него пойдет депутат Антон Швалев из фракции миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). При этом ранее Куйвашев в кулуарах озвучивал, что поддержка бюджетников будет предоставлена всем действующим депутатам. Как писало URA.RU, в начале апреля Куйвашев отстранил мэра Алексея Орлова от кампаний в одномандатных округах — в наказание за то, что Орлов при формировании своего списка кандидатов не учел интересы Кочеткова: не включил в список не только Швалева, но и других представителей «кочетковского» пула. Куйвашев поручил составить новый — компромиссный — список, его итоговый вариант был утвержден вечером 21 апреля. Известно, что в процессе обсуждения Козицын и другие свердловские бизнесмены отказались снять своих кандидатов в пользу Кочеткова — из-за того, что обо всем уже договорились с Орловым, когда у того еще были такие полномочия. Бывший глава УГМК рассчитывает получить в следующем созыве думы как минимум четыре голоса. Помимо Смирнова и Старожилова, на праймериз выдвинулся бывший свердловский вице-премьер, гендиректор «Агро-Актив» (у Козицына там — 99,5%) Илья Бондарев. Он, вероятно, займет «проходное» место в общегородском списке ЕР. Изначально предполагалось, что в выборах также поучаствует директор благотворительного фонда УГМК Юлия Нутенко. Орлов видел ее в одном из округов, пиарщики Куйвашева — в тройке ЕР. В итоге Нутенко отказалась заявляться — из-за «личных обстоятельств». Ее и заменил Смирнов. Еще один близкий к УГМК человек — юрист Сергей Козлов — возглавит список «Новых людей».