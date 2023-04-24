В Златоусте не выполнили поручение Бастрыкина после въезда грузовика в жилой дом

В Златоусте спорят, откуда взять деньги на восстановление дома после ДТП с грузовиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) в рамках поручения главы СКР Александра Бастрыкина не могут решить, кому оплачивать ремонт жилого дома по улице Зеленой с проломленной в результате ДТП стеной. Управляющая компания (УК) предложила это сделать мэрии, власти настаивают, что расходы должна нести сама УК. Как стало известно URA.RU, 24 апреля в мэрии состоялось очередное совещание.

«Позиция администрации обусловлена действующим законодательством. Задача управляющей компании состоит в том, чтобы принять меры к восстановлению поврежденного участка. Затем потраченные средства компания должна взыскать в порядке гражданского судопроизводства с организации, чей водитель стал виновником ДТП. При этом интересы жителей не страдают, никаких расходов они не несут», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии.

На совещании в мэрии присутствовали все заинтересованные стороны. Были старший дома Александр Титаренко, глава отдела следственного комитета в Златоусте Анатолий Селиверстов и директор УК «Златситисервис» Сергей Белоглазов.

«В мэрии с удивлением узнали, что, оказывается, если УК ведет ремонтно-строительные работы, то средства снимаются со счета дома. Поэтому когда в доме проводится ремонт, то платят сами жители. Нам со стороны администрации города было предложено взять средства от других домов, чтобы решить проблему дома № 17 по улице Зеленой. Хотя ремонты после ДТП в компетенцию УК не входят», — рассказали URA.RU в пресс-службе УК.

Чтобы ремонт оплатить из бюджета, необходимо объявить о чрезвычайной ситуации. Старший дома Александр Титаренко, поговорив с представителями мэрии, счел это затруднительным. В разговоре с URA.RU он возложил надежды на позицию директора транспортной компании из Уфы, кому принадлежал грузовик. По сведениям Титаренко, транспортники готовы возместить ущерб. Старший дома сообщил, что в мэрии изучают разные возможности, как предотвратить ДТП в будущем. Среди них установка полосы торможения и рамка на въезде в город по улице Грибоедова, преграждающая путь большегрузам. Тем временем УК заказала разработку проекта восстановительных работ.

ДТП произошло в 3:15 часов утра. Автомобиль Scania, груженый металлическими изделиями, врезался и пробил стену жилого дома, в результате чего водитель погиб. Бастрыкин поручил разобраться с восстановительными работами. Мэрия отказались объявлять о чрезвычайной ситуации и оплачивать ремонт за счет бюджетных средств. В златоустовском отделе СКР ситуацию URA.RU комментировать не стали.