«Ридус» посоветовал способы сохранить фрукты и овощи свежими

Свежесть фруктов и овощей можно сохранить благодаря их правильной упаковке в герметичном контейнере и в пищевой пленке. Об этом заявил журналист Станислав Тимонов.
«Храните листья салата в герметичном контейнере вместе с бумажными полотенцами сверху. Полотенца будут впитывать лишнюю влагу, из-за которой листья быстро начинают гнить. Способ сохранения бананов — это оборачивание основание банановой связки пищевой пленкой, чтобы он хранился дольше», — передает слова Тимонова издание «Ридус».
Также сообщается, чтобы предотвратить окисление и потемнение авокадо необходимо сбрызгивать его соком лимона или оставлять рядом с крупными кусками лука. Для сохранения свежего вида моркови, необходимо ее очистить и оставить в воде. По информации издания, ягоды хорошо сохраняют свои качества, если их промывать раствором укуса и воды в соотношении 1:3. Это поможет избавить их от бактерий и защитит от плесени, продлевая срок хранения на пару недель, пишет «Ридус».
Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала самые полезные весной овощи и фрукты. Ученые университета Бирмингема (Англия) выяснили, что здоровое питание с высоким содержанием фруктов и овощей уменьшает риск выкидыша у беременных женщин.
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