26 апреля 2023

«Ридус» посоветовал способы сохранить фрукты и овощи свежими

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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, овощи, продукты, фрукты, черешня, овощи фрукты
Свежесть фруктов и овощей можно сохранить благодаря их правильной упаковке, пишет «Ридус» Фото:

Свежесть фруктов и овощей можно сохранить благодаря их правильной упаковке в герметичном контейнере и в пищевой пленке. Об этом заявил журналист Станислав Тимонов.

«Храните листья салата в герметичном контейнере вместе с бумажными полотенцами сверху. Полотенца будут впитывать лишнюю влагу, из-за которой листья быстро начинают гнить. Способ сохранения бананов — это оборачивание основание банановой связки пищевой пленкой, чтобы он хранился дольше», — передает слова Тимонова издание «Ридус».

Также сообщается, чтобы предотвратить окисление и потемнение авокадо необходимо сбрызгивать его соком лимона или оставлять рядом с крупными кусками лука. Для сохранения свежего вида моркови, необходимо ее очистить и оставить в воде. По информации издания, ягоды хорошо сохраняют свои качества, если их промывать раствором укуса и воды в соотношении 1:3. Это поможет избавить их от бактерий и защитит от плесени, продлевая срок хранения на пару недель, пишет «Ридус».

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала самые полезные весной овощи и фрукты. Ученые университета Бирмингема (Англия) выяснили, что здоровое питание с высоким содержанием фруктов и овощей уменьшает риск выкидыша у беременных женщин.

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Свежесть фруктов и овощей можно сохранить благодаря их правильной упаковке в герметичном контейнере и в пищевой пленке. Об этом заявил журналист Станислав Тимонов. «Храните листья салата в герметичном контейнере вместе с бумажными полотенцами сверху. Полотенца будут впитывать лишнюю влагу, из-за которой листья быстро начинают гнить. Способ сохранения бананов — это оборачивание основание банановой связки пищевой пленкой, чтобы он хранился дольше», — передает слова Тимонова издание «Ридус». Также сообщается, чтобы предотвратить окисление и потемнение авокадо необходимо сбрызгивать его соком лимона или оставлять рядом с крупными кусками лука. Для сохранения свежего вида моркови, необходимо ее очистить и оставить в воде. По информации издания, ягоды хорошо сохраняют свои качества, если их промывать раствором укуса и воды в соотношении 1:3. Это поможет избавить их от бактерий и защитит от плесени, продлевая срок хранения на пару недель, пишет «Ридус». Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала самые полезные весной овощи и фрукты. Ученые университета Бирмингема (Англия) выяснили, что здоровое питание с высоким содержанием фруктов и овощей уменьшает риск выкидыша у беременных женщин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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