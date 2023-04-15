Врач-гастроэнтеролог назвал самые полезные весной овощи и фрукты

Здоровый рацион строится по принципам сбалансированности умеренности и регулярности питания. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Она посоветовала съедать не менее 380 грамм овощей и фруктов ежедневно.
«Эти правила одинаково важно соблюдать в любое время года. Взрослому человеку полезно каждый день съедать не меньше 380 грамм фруктов и овощей. Все они в разном количестве содержат витамины, микро- и макроэлементы, которые поддерживают иммунитет, здоровый обмен веществ и пищеварение», — рассказала Екатерина Кашух журналисту RT. Она уточнила, что исключение составляет картофель из-за большого количества крахмала.
Врач посоветовала особенное внимание весной уделить капусте. В ней много калия, магния, витаминов группы B и витамина С. Все это хорошо влияет на нервную и сосудистую системы. Также она посоветовала есть больше зелени: «Она регулирует уровень сахара и холестерина в крови, стимулирует рост лактобацилл — полезных бактерий, которые поддерживают иммунитет, участвуют в обмене веществ и улучшают пищеварение. Кроме того, зелень богата витаминами».
Кашух дала рекомендацию, как составить «здоровую тарелку». Диаметр посуды не должен превышать длину ладони, а ее половину должны составлять овощи в любом виде. Вторую половину нужно разделить между зерновыми культурами и белковыми продуктами.
Врач Валерия Румянцева рассказала, как укрепить иммунитет весной. Она посоветовала отказаться от вредных привычек и также включать в свой рацион больше овощей, передают «Дни.ру».
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