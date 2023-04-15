15 апреля 2023

Врач-гастроэнтеролог назвал самые полезные весной овощи и фрукты

Врач- гастроэнтеролог Кашух: для здорового рациона необходимо 380 грамм овощей ежедневно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс итальянской кухни от шеф-повара ресторана Dolce Vita Витторио Соверина. Екатеринбург, фрукты, ягоды
Врач Екатерина Кашух назвала овощи и фрукты основой здорового рациона Фото:

Здоровый рацион строится по принципам сбалансированности умеренности и регулярности питания. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Она посоветовала съедать не менее 380 грамм овощей и фруктов ежедневно.

«Эти правила одинаково важно соблюдать в любое время года. Взрослому человеку полезно каждый день съедать не меньше 380 грамм фруктов и овощей. Все они в разном количестве содержат витамины, микро- и макроэлементы, которые поддерживают иммунитет, здоровый обмен веществ и пищеварение», — рассказала Екатерина Кашух журналисту RT. Она уточнила, что исключение составляет картофель из-за большого количества крахмала.

Новость по теме
Врач-гепатолог предупредил об опасности злоупотребления витамина D

Врач посоветовала особенное внимание весной уделить капусте. В ней много калия, магния, витаминов группы B и витамина С. Все это хорошо влияет на нервную и сосудистую системы. Также она посоветовала есть больше зелени: «Она регулирует уровень сахара и холестерина в крови, стимулирует рост лактобацилл — полезных бактерий, которые поддерживают иммунитет, участвуют в обмене веществ и улучшают пищеварение. Кроме того, зелень богата витаминами».

Кашух дала рекомендацию, как составить «здоровую тарелку». Диаметр посуды не должен превышать длину ладони, а ее половину должны составлять овощи в любом виде. Вторую половину нужно разделить между зерновыми культурами и белковыми продуктами.

Врач Валерия Румянцева рассказала, как укрепить иммунитет весной. Она посоветовала отказаться от вредных привычек и также включать в свой рацион больше овощей, передают «Дни.ру».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Здоровый рацион строится по принципам сбалансированности умеренности и регулярности питания. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Она посоветовала съедать не менее 380 грамм овощей и фруктов ежедневно. «Эти правила одинаково важно соблюдать в любое время года. Взрослому человеку полезно каждый день съедать не меньше 380 грамм фруктов и овощей. Все они в разном количестве содержат витамины, микро- и макроэлементы, которые поддерживают иммунитет, здоровый обмен веществ и пищеварение», — рассказала Екатерина Кашух журналисту RT. Она уточнила, что исключение составляет картофель из-за большого количества крахмала. Врач посоветовала особенное внимание весной уделить капусте. В ней много калия, магния, витаминов группы B и витамина С. Все это хорошо влияет на нервную и сосудистую системы. Также она посоветовала есть больше зелени: «Она регулирует уровень сахара и холестерина в крови, стимулирует рост лактобацилл — полезных бактерий, которые поддерживают иммунитет, участвуют в обмене веществ и улучшают пищеварение. Кроме того, зелень богата витаминами». Кашух дала рекомендацию, как составить «здоровую тарелку». Диаметр посуды не должен превышать длину ладони, а ее половину должны составлять овощи в любом виде. Вторую половину нужно разделить между зерновыми культурами и белковыми продуктами. Врач Валерия Румянцева рассказала, как укрепить иммунитет весной. Она посоветовала отказаться от вредных привычек и также включать в свой рацион больше овощей, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...