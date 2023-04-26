Силовики нагрянули к главе свердловских иноагентов

Сотрудники силовых ведомств приехали к главе уральского отделения организации «Мемориал» (признана иноагентом, головная организация ликвидирована) Алексею Мосину. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Проводятся оперативные мероприятия в новом офисе „Мемориала“. Мосин не арестован, он пошел с сотрудниками добровольно», — рассказал собеседник агентства. Предположительно, поводом стали высказывания Мосина, опубликованные в феврале 2022 и в начале 2023 года.
Перед приездом силовиков казаки обращались в прокуратуру с просьбой проверить высказывания Мосина на нарушения. Если версии силовиков подтвердятся, общественнику может грозить уголовная статья за деятельность нежелательной иностранной организации (284.1 УК РФ).
В распоряжении URA.RU нет контактов Мосина, но агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Официальных комментариев от правоохранителей на момент публикации не поступало.
* Организация «Мемориал» признана иноагентом и ликвидирована.
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