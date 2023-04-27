В США заявили о судьбоносном моменте для Украины, который решит ход СВО

19FortyFive: контрнаступление Украины станет судьбоносным

27 апреля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Наступление Украины определит судьбу страны, считает Ставрос Атламазоглу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Готовящееся контрнаступление Украины станет судьбоносным для ее президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал американский военкор Ставрос Атламазоглу. Он считает, что неудача при наступлении ослабит западную поддержку. Новость по теме ВСУ стягивают американские танки и технику перед контрнаступлением. Видео «Киеву нужно добиться чего-то конкретного своим контрнаступлением; в противном случае он рискует ослабить западную коалицию, поддерживающую украинских военных», — написал Ставрос Атламазоглу в своем материале для 19FortyFive. По его мнению, если контрнаступление Украины пройдет безрезультатно, то Запад заставит Владимира Зеленского провести мирные переговоры с Россией. Украина планирует масштабное контрнаступление на Россию этой весной. Планы подготовки наступления начали обсуждаться с начала текущего года. Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил сомнение, что Украина будет готова к наступлению в начале мая, сообщает RT. Британские военачальники также отмечают, что провал при контрнаступлении навсегда прекратит военную помощь Запада, передает издание Nation News.

Готовящееся контрнаступление Украины станет судьбоносным для ее президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал американский военкор Ставрос Атламазоглу. Он считает, что неудача при наступлении ослабит западную поддержку. «Киеву нужно добиться чего-то конкретного своим контрнаступлением; в противном случае он рискует ослабить западную коалицию, поддерживающую украинских военных», — написал Ставрос Атламазоглу в своем материале для 19FortyFive. По его мнению, если контрнаступление Украины пройдет безрезультатно, то Запад заставит Владимира Зеленского провести мирные переговоры с Россией. Украина планирует масштабное контрнаступление на Россию этой весной. Планы подготовки наступления начали обсуждаться с начала текущего года. Врио главы ДНР Денис Пушилин выразил сомнение, что Украина будет готова к наступлению в начале мая, сообщает RT. Британские военачальники также отмечают, что провал при контрнаступлении навсегда прекратит военную помощь Запада, передает издание Nation News.