30 апреля 2023

Глава CFDT Берже: Францию ждет крупнейший за последние 30-40 лет митинг

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Ночь после матча Франция - Перу. Екатеринбург, улица вайнера, болельщики сборной франции, толпа
Во Франции анонсировали крупнейшую за последние годы демонстрацию Фото:

Манифестация во Франции 1 мая в этом году станет самой крупной за последние 30-40 лет. С таким заявлением выступил глава профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) Лоран Берже.

«Это 1 мая станет наиболее масштабным по значимости социальных вопросов за последние 30-40 лет», — сказал Лоран Берже в эфире телеканала LCI. Глава профсоюза также уточнил, что по всей стране на демонстрацию собираются выйти от одного до полутора миллионов трудящихся.

По данным CFDT, на акции в Париже должны выйти до 100 тысяч человек. В МВД страны подчеркивали, что на первомайских демонстрациях охрану правопорядка будут обеспечивать 12 тысяч силовиков.

С января текущего года во Франции прошли 12 общенациональных манифестаций против пенсионной реформы. В стране проводились массовые задержания протестующих против повышения пенсионного возраста. Французский лидер Эммануэль Макрон решился объяснить нации поспешное подписание закона, после чего граждане страны собрались возле мэрии Парижа с ложками и кастрюлями.

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Манифестация во Франции 1 мая в этом году станет самой крупной за последние 30-40 лет. С таким заявлением выступил глава профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) Лоран Берже. «Это 1 мая станет наиболее масштабным по значимости социальных вопросов за последние 30-40 лет», — сказал Лоран Берже в эфире телеканала LCI. Глава профсоюза также уточнил, что по всей стране на демонстрацию собираются выйти от одного до полутора миллионов трудящихся. По данным CFDT, на акции в Париже должны выйти до 100 тысяч человек. В МВД страны подчеркивали, что на первомайских демонстрациях охрану правопорядка будут обеспечивать 12 тысяч силовиков. С января текущего года во Франции прошли 12 общенациональных манифестаций против пенсионной реформы. В стране проводились массовые задержания протестующих против повышения пенсионного возраста. Французский лидер Эммануэль Макрон решился объяснить нации поспешное подписание закона, после чего граждане страны собрались возле мэрии Парижа с ложками и кастрюлями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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