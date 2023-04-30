Глава CFDT Берже: Францию ждет крупнейший за последние 30-40 лет митинг 01 мая 2023 в 00:58 Размер текста - 17 + Во Франции анонсировали крупнейшую за последние годы демонстрацию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Манифестация во Франции 1 мая в этом году станет самой крупной за последние 30-40 лет. С таким заявлением выступил глава профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) Лоран Берже. «Это 1 мая станет наиболее масштабным по значимости социальных вопросов за последние 30-40 лет», — сказал Лоран Берже в эфире телеканала LCI . Глава профсоюза также уточнил, что по всей стране на демонстрацию собираются выйти от одного до полутора миллионов трудящихся. По данным CFDT, на акции в Париже должны выйти до 100 тысяч человек. В МВД страны подчеркивали, что на первомайских демонстрациях охрану правопорядка будут обеспечивать 12 тысяч силовиков. С января текущего года во Франции прошли 12 общенациональных манифестаций против пенсионной реформы. В стране проводились массовые задержания протестующих против повышения пенсионного возраста. Французский лидер Эммануэль Макрон решился объяснить нации поспешное подписание закона, после чего граждане страны собрались возле мэрии Парижа с ложками и кастрюлями. Манифестация во Франции 1 мая в этом году станет самой крупной за последние 30-40 лет. С таким заявлением выступил глава профсоюза «Французская демократическая конфедерация труда» (CFDT) Лоран Берже. «Это 1 мая станет наиболее масштабным по значимости социальных вопросов за последние 30-40 лет», — сказал Лоран Берже в эфире телеканала LCI. Глава профсоюза также уточнил, что по всей стране на демонстрацию собираются выйти от одного до полутора миллионов трудящихся. По данным CFDT, на акции в Париже должны выйти до 100 тысяч человек. В МВД страны подчеркивали, что на первомайских демонстрациях охрану правопорядка будут обеспечивать 12 тысяч силовиков. С января текущего года во Франции прошли 12 общенациональных манифестаций против пенсионной реформы. В стране проводились массовые задержания протестующих против повышения пенсионного возраста. Французский лидер Эммануэль Макрон решился объяснить нации поспешное подписание закона, после чего граждане страны собрались возле мэрии Парижа с ложками и кастрюлями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям