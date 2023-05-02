Жена челябинского губернатора стала регистратором на свадьбе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Клипарт. Курган, загс, закон, развод, свадьба, документы, герб россии, регистрация брака
Ирина Текслер торжественно зарегистрировала брак Виктории Ливончик и Ивана Бочкарева Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина стала регистратором на свадьбе. Она торжественно зарегистрировала брак Виктории Ливончик и Ивана Бочкарева. Ливончик руководит благотворительным фондом «2020», учредителем которого является Ирина Текслер.

«Свадьба — у моей дорогой и любимой Вероники Ливончик, директора Фонд 2020 и Ивана Бочкарева. Я с большим удовольствием провела торжественную регистрацию в Романовском зале Государственного исторического музея для наших молодоженов», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Первая леди региона призналась, что волновалась не меньше новобрачных. Она пожелала молодоженам совет и любовь. Ирина Текслер также попросила сохранить чистое и прекрасное чувство, соединившее их, на всю жизнь.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина стала регистратором на свадьбе. Она торжественно зарегистрировала брак Виктории Ливончик и Ивана Бочкарева. Ливончик руководит благотворительным фондом «2020», учредителем которого является Ирина Текслер. «Свадьба — у моей дорогой и любимой Вероники Ливончик, директора Фонд 2020 и Ивана Бочкарева. Я с большим удовольствием провела торжественную регистрацию в Романовском зале Государственного исторического музея для наших молодоженов», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Первая леди региона призналась, что волновалась не меньше новобрачных. Она пожелала молодоженам совет и любовь. Ирина Текслер также попросила сохранить чистое и прекрасное чувство, соединившее их, на всю жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...