Ирина Текслер торжественно зарегистрировала брак Виктории Ливончик и Ивана Бочкарева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина стала регистратором на свадьбе. Она торжественно зарегистрировала брак Виктории Ливончик и Ивана Бочкарева. Ливончик руководит благотворительным фондом «2020», учредителем которого является Ирина Текслер.

«Свадьба — у моей дорогой и любимой Вероники Ливончик, директора Фонд 2020 и Ивана Бочкарева. Я с большим удовольствием провела торжественную регистрацию в Романовском зале Государственного исторического музея для наших молодоженов», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Первая леди региона призналась, что волновалась не меньше новобрачных. Она пожелала молодоженам совет и любовь. Ирина Текслер также попросила сохранить чистое и прекрасное чувство, соединившее их, на всю жизнь.

Фото со страницы Ирины Текслер в социальной сети «ВКонтакте»