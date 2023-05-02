Жители всей России предложили помощь погорельцам Сосьвы

03 мая 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Судьба жителей маленького свердловского поселка не оставила равнодушными многих россиян. Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жители самых разных регионов России откликнулись на беду, случившуюся с обитателями сгоревших свердловских поселков. Люди звонят на горячую линию и предлагают вещи и даже дома, рассказал URA.RU заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Юрий Колесниченко. «Звонят из разных уголков страны, иногда даже слезы на глаза наворачиваются, когда говорю с людьми. Недавно вот звонила бабушка из Нижнего Новгорода, у меня, говорит, домик стоит пустой, могу пустить к себе пожить. Женщина из Екатеринбурга звонила и тоже предлагала дом для погорельцев», — рассказал Колесниченко. Жители ХМАО собрали много вещей и предложили доставить в Сосьву, однако там рекомендовали отправить гуманитарный груз в поселок Таежный, где тоже сгорели 40 домов. «Сегодня звонили представители концерна „Калина“ и спрашивали, сколько всего погорельцев. Они подготовят 400 комплектов своей продукции», — сказал представитель администрации Сосьвы. По его словам, на данный момент никто из пострадавших не остался без крыши над головой. Часть разместилась у родственников, часть в гостинице, часть уехала в предоставленные санатории и лагеря. Пожар, оставивший без крыши сотни людей, произошел 25 апреля. Его причиной стало сжигание опилок на местной лесопилке. Изначально сообщалось, что владелец лесопилки сбежал из города, однако позже появилась информация, что он сам явился в полицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители самых разных регионов России откликнулись на беду, случившуюся с обитателями сгоревших свердловских поселков. Люди звонят на горячую линию и предлагают вещи и даже дома, рассказал URA.RU заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа Юрий Колесниченко. «Звонят из разных уголков страны, иногда даже слезы на глаза наворачиваются, когда говорю с людьми. Недавно вот звонила бабушка из Нижнего Новгорода, у меня, говорит, домик стоит пустой, могу пустить к себе пожить. Женщина из Екатеринбурга звонила и тоже предлагала дом для погорельцев», — рассказал Колесниченко. Жители ХМАО собрали много вещей и предложили доставить в Сосьву, однако там рекомендовали отправить гуманитарный груз в поселок Таежный, где тоже сгорели 40 домов. «Сегодня звонили представители концерна „Калина“ и спрашивали, сколько всего погорельцев. Они подготовят 400 комплектов своей продукции», — сказал представитель администрации Сосьвы. По его словам, на данный момент никто из пострадавших не остался без крыши над головой. Часть разместилась у родственников, часть в гостинице, часть уехала в предоставленные санатории и лагеря. Пожар, оставивший без крыши сотни людей, произошел 25 апреля. Его причиной стало сжигание опилок на местной лесопилке. Изначально сообщалось, что владелец лесопилки сбежал из города, однако позже появилась информация, что он сам явился в полицию.