Суд наказал экс-главу крупнейшей свердловской сети аптек

Экс-руководитель сети аптек «Формация» Попов приговорен к 2 годам лишения свободы условно
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Преступную схему разоблачили бойцы ФСБ Фото:

Бывший глава крупнейшей свердловской сети государственных аптек «Фармация» Андрей Попов приговорен к двум годам условного лишения свободы. Группа свердловчан, в которую он входил, пыталась провернуть мошенническую схему и легализовать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Приговором суда всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 лет до 3 лет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Андрей Попов получил два года условно.

Всех фигурантов дел разоблачили сотрудники свердловского управления ФСБ. По данным силовиков, осужденные не успели закончить преступление в аптечной сети и были пойманы силовиками. Попова на момент задержания уволили.

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Бывший глава крупнейшей свердловской сети государственных аптек «Фармация» Андрей Попов приговорен к двум годам условного лишения свободы. Группа свердловчан, в которую он входил, пыталась провернуть мошенническую схему и легализовать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Приговором суда всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 лет до 3 лет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Андрей Попов получил два года условно. Всех фигурантов дел разоблачили сотрудники свердловского управления ФСБ. По данным силовиков, осужденные не успели закончить преступление в аптечной сети и были пойманы силовиками. Попова на момент задержания уволили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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