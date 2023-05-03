Суд наказал экс-главу крупнейшей свердловской сети аптек

Экс-руководитель сети аптек «Формация» Попов приговорен к 2 годам лишения свободы условно

Преступную схему разоблачили бойцы ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава крупнейшей свердловской сети государственных аптек «Фармация» Андрей Попов приговорен к двум годам условного лишения свободы. Группа свердловчан, в которую он входил, пыталась провернуть мошенническую схему и легализовать деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Приговором суда всем подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 1,5 лет до 3 лет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Андрей Попов получил два года условно.

Всех фигурантов дел разоблачили сотрудники свердловского управления ФСБ. По данным силовиков, осужденные не успели закончить преступление в аптечной сети и были пойманы силовиками. Попова на момент задержания уволили.