После жалоб пермских ветеранов Loqiemean отменил российский тур

03 мая 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

На Loqiemean пожаловались пермские ветераны спецоперации Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Концерт хип-хоп исполнителя Loqiemean (Романа Худякова) в Перми отменили, как и весь российский тур музыканта. Ранее на него жаловались пермские ветераны спецоперации. Об отмене шоу сообщается на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». «Тур Loqiemean „Дипломат“ отменяется по независящим от организатора и артиста причинам», — говорится в сообщении. Деньги за билеты организаторы обещают вернуть. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ветераны СВО устроили кампанию за отмену концерта Loqiemean из-за его поддержки Алексея Навального и Вооруженных сил Украины, а также критики спецоперации РФ. Активисты призывали всех писать главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она в свою очередь обратилась за помощью в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean.

Концерт хип-хоп исполнителя Loqiemean (Романа Худякова) в Перми отменили, как и весь российский тур музыканта. Ранее на него жаловались пермские ветераны спецоперации. Об отмене шоу сообщается на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». «Тур Loqiemean „Дипломат“ отменяется по независящим от организатора и артиста причинам», — говорится в сообщении. Деньги за билеты организаторы обещают вернуть. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ветераны СВО устроили кампанию за отмену концерта Loqiemean из-за его поддержки Алексея Навального и Вооруженных сил Украины, а также критики спецоперации РФ. Активисты призывали всех писать главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она в свою очередь обратилась за помощью в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean.