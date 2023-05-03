После жалоб пермских ветеранов Loqiemean отменил российский тур

Концерт хип-хоп исполнителя Loqiemean (Романа Худякова) в Перми отменили, как и весь российский тур музыканта. Ранее на него жаловались пермские ветераны спецоперации. Об отмене шоу сообщается на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».
«Тур Loqiemean „Дипломат“ отменяется по независящим от организатора и артиста причинам», — говорится в сообщении. Деньги за билеты организаторы обещают вернуть.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ветераны СВО устроили кампанию за отмену концерта Loqiemean из-за его поддержки Алексея Навального и Вооруженных сил Украины, а также критики спецоперации РФ. Активисты призывали всех писать главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она в свою очередь обратилась за помощью в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean.
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