После жалоб пермских ветеранов Loqiemean отменил российский тур

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На Loqiemean пожаловались пермские ветераны спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Концерт хип-хоп исполнителя Loqiemean (Романа Худякова) в Перми отменили, как и весь российский тур музыканта. Ранее на него жаловались пермские ветераны спецоперации. Об отмене шоу сообщается на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».

«Тур Loqiemean „Дипломат“ отменяется по независящим от организатора и артиста причинам», — говорится в сообщении. Деньги за билеты организаторы обещают вернуть.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ветераны СВО устроили кампанию за отмену концерта Loqiemean из-за его поддержки Алексея Навального и Вооруженных сил Украины, а также критики спецоперации РФ. Активисты призывали всех писать главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она в свою очередь обратилась за помощью в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean.

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Концерт хип-хоп исполнителя Loqiemean (Романа Худякова) в Перми отменили, как и весь российский тур музыканта. Ранее на него жаловались пермские ветераны спецоперации. Об отмене шоу сообщается на странице концерта в соцсети «ВКонтакте». «Тур Loqiemean „Дипломат“ отменяется по независящим от организатора и артиста причинам», — говорится в сообщении. Деньги за билеты организаторы обещают вернуть. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ветераны СВО устроили кампанию за отмену концерта Loqiemean из-за его поддержки Алексея Навального и Вооруженных сил Украины, а также критики спецоперации РФ. Активисты призывали всех писать главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Она в свою очередь обратилась за помощью в Генпрокуратуру РФ с целью проверить Loqiemean.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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