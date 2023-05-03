Водитель бетономешалки, сбивший насмерть ребенка в Березниках, выплатит семье пять млн

04 мая 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Выезжая со стройки, водитель бетономешалки сбил ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU Суд вынес решение о выплате моральной компенсации за гибель 13-летней девочки в Березниках (Пермский край), которая была сбита бетономешалкой. Семья погибшей школьницы получит пять миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Березниковского городского суда. «В суде семья погибшей девочки просила 15 миллионов рублей. Однако судья решил, что виновник аварии выплатит по два миллиона каждому родителю и один миллион сестре погибшей школьницы», — сообщили в суде. Жуткая авария произошла 5 августа 2022 года в районе стройки ЖК «Любимов». Водитель бетономешалки выезжал со стройки и наехал на 13-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте. Водитель был признан виновным в ДТП и отправлен в колонию-поселение на 2,9 года.

Суд вынес решение о выплате моральной компенсации за гибель 13-летней девочки в Березниках (Пермский край), которая была сбита бетономешалкой. Семья погибшей школьницы получит пять миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Березниковского городского суда. «В суде семья погибшей девочки просила 15 миллионов рублей. Однако судья решил, что виновник аварии выплатит по два миллиона каждому родителю и один миллион сестре погибшей школьницы», — сообщили в суде. Жуткая авария произошла 5 августа 2022 года в районе стройки ЖК «Любимов». Водитель бетономешалки выезжал со стройки и наехал на 13-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде. От полученных травм ребенок скончался на месте. Водитель был признан виновным в ДТП и отправлен в колонию-поселение на 2,9 года.