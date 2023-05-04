Из-за серьезного ДТП на ЕКАД образовалась пробка
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) два грузовика смяли автомобиль Lada. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства.
«На перекрестке ЕКАД и улицы Высоцкого два грузовика зажали легковой автомобиль Lada. На дороге начала образовываться пробка», — сказал читатель агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве отметили, что по предварительной информации пострадавших в данном ДТП нет.
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