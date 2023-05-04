На ЕКАД два грузовика смяли легковушку. Видео

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ДТП 14 км Черноисточинское шоссе 8 мая 2016
Из-за серьезного ДТП на ЕКАД образовалась пробка Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) два грузовика смяли автомобиль Lada. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства.

«На перекрестке ЕКАД и улицы Высоцкого два грузовика зажали легковой автомобиль Lada. На дороге начала образовываться пробка», — сказал читатель агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве отметили, что по предварительной информации пострадавших в данном ДТП нет.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) два грузовика смяли автомобиль Lada. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства. «На перекрестке ЕКАД и улицы Высоцкого два грузовика зажали легковой автомобиль Lada. На дороге начала образовываться пробка», — сказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве отметили, что по предварительной информации пострадавших в данном ДТП нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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