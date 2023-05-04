На ЕКАД два грузовика смяли легковушку. Видео

04 мая 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Из-за серьезного ДТП на ЕКАД образовалась пробка Фото: Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) два грузовика смяли автомобиль Lada. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства. «На перекрестке ЕКАД и улицы Высоцкого два грузовика зажали легковой автомобиль Lada. На дороге начала образовываться пробка», — сказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве отметили, что по предварительной информации пострадавших в данном ДТП нет.

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) два грузовика смяли автомобиль Lada. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали читатели агентства. «На перекрестке ЕКАД и улицы Высоцкого два грузовика зажали легковой автомобиль Lada. На дороге начала образовываться пробка», — сказал читатель агентства. Корреспондент URA.RU обратился за информацией в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве отметили, что по предварительной информации пострадавших в данном ДТП нет.