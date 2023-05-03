03 мая 2023

В Перми осужден таксист, который насиловал девушек и убил одну из них

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчину признали виновным в совершении преступлений и взяли под стражу в зале суда Фото:

В Перми вынесли приговор Юрию Ворошнину, который под видом таксиста насиловал девушек, а одну из пассажирок убил. По информации СМИ, суд Свердловского района приговорил обвиняемого к колонии особого режима и обязал выплатить компенсацию родственникам погибшей.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Ворошнину наказание на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок один год», — пишет «Комсомольская правда-Пермь». Ворошнин был взят под стражу в зале суда. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших: матери и сестры погибшей 19-летней девушки. После оглашения приговора осужденный заявил журналистам, что считает его справедливым и раскаивается в совершенном преступлении. При этом Ворошнин отметил, что подаст апелляцию.

Убийство молодой пермячки мужчина совершил в феврале этого года, посадив жертву в авто под видом таксиста. Помимо этого, Ворошнин насиловал женщин, заманивая их в машину. URA.RU рассказывало, что преступник работал на автомобиле с логотипами компании «Ситимобил». Сервис такси открестился, что Ворошнин когда-либо сотрудничал с данной компанией.

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В Перми вынесли приговор Юрию Ворошнину, который под видом таксиста насиловал девушек, а одну из пассажирок убил. По информации СМИ, суд Свердловского района приговорил обвиняемого к колонии особого режима и обязал выплатить компенсацию родственникам погибшей. «По совокупности преступлений окончательно назначить Ворошнину наказание на срок 15 лет, с ограничением свободы на срок один год», — пишет «Комсомольская правда-Пермь». Ворошнин был взят под стражу в зале суда. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших: матери и сестры погибшей 19-летней девушки. После оглашения приговора осужденный заявил журналистам, что считает его справедливым и раскаивается в совершенном преступлении. При этом Ворошнин отметил, что подаст апелляцию. Убийство молодой пермячки мужчина совершил в феврале этого года, посадив жертву в авто под видом таксиста. Помимо этого, Ворошнин насиловал женщин, заманивая их в машину. URA.RU рассказывало, что преступник работал на автомобиле с логотипами компании «Ситимобил». Сервис такси открестился, что Ворошнин когда-либо сотрудничал с данной компанией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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