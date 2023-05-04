В Екатеринбурге под автомобилем провалился асфальт. Фото

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На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова и Советская под автомобилем Opel провалился асфальт. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«На пересечении улиц Сулимова и Советская провалился асфальт под иномаркой Opel. Автомобиль застрял передним колесом. На место происшествия приехали сотрудники ДПС», — сказал читатель URA.RU.

По информации пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение на данном участке. На место выехали инспекторы дорожного надзора для фиксации происшествия.

В Екатеринбурге иномарка провалилась под асфальт
В Екатеринбурге иномарка провалилась под асфальт
Фото:

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова и Советская под автомобилем Opel провалился асфальт. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «На пересечении улиц Сулимова и Советская провалился асфальт под иномаркой Opel. Автомобиль застрял передним колесом. На место происшествия приехали сотрудники ДПС», — сказал читатель URA.RU. По информации пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение на данном участке. На место выехали инспекторы дорожного надзора для фиксации происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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