На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова и Советская под автомобилем Opel провалился асфальт. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«На пересечении улиц Сулимова и Советская провалился асфальт под иномаркой Opel. Автомобиль застрял передним колесом. На место происшествия приехали сотрудники ДПС», — сказал читатель URA.RU.

По информации пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение на данном участке. На место выехали инспекторы дорожного надзора для фиксации происшествия.