На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова и Советская под автомобилем Opel провалился асфальт. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.
«На пересечении улиц Сулимова и Советская провалился асфальт под иномаркой Opel. Автомобиль застрял передним колесом. На место происшествия приехали сотрудники ДПС», — сказал читатель URA.RU.
По информации пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, сотрудники Госавтоинспекции регулируют дорожное движение на данном участке. На место выехали инспекторы дорожного надзора для фиксации происшествия.
В Екатеринбурге иномарка провалилась под асфальт
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