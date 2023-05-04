В Ленобласти найдена могила убитых украинскими националистами в годы войны

В Ленинградской области отряд поисковиков «Истра» обнаружил захоронение на месте концентрационного лагеря, действовавшего во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который известен жестоким обращением украинских националистов по отношению к заключенным. Об этом рассказал руководитель поискового отряда Андрей Клементьев.
«Захоронение обнаружено на месте концлагеря „Дулаг-140“ времен ВОВ, охрану которого состояла из украинских и прибалтийских националистов, отмечавшихся особой жестокостью в обращении с заключенными», — передает слова Клементьева РИА Новости. Он добавил, что характерной чертой этого лагеря был высокий уровень смертности его узников.
На данный момент точное число захороненных заключенных неизвестно. Заключенные погибали по причине невыносимых условий содержания и регулярных побоев. Среди прочего руководством концлагеря практиковались расстрелы, заключил Клементьев.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!