В Ленобласти найдена могила убитых украинскими националистами в годы войны 04 мая 2023 в 18:41 Размер текста - 17 + Охрана концлагеря состояла из украинских и прибалтийских националистов, заявил Андрей Клементьев Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Ленинградской области отряд поисковиков «Истра» обнаружил захоронение на месте концентрационного лагеря, действовавшего во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который известен жестоким обращением украинских националистов по отношению к заключенным. Об этом рассказал руководитель поискового отряда Андрей Клементьев. «Захоронение обнаружено на месте концлагеря „Дулаг-140“ времен ВОВ, охрану которого состояла из украинских и прибалтийских националистов, отмечавшихся особой жестокостью в обращении с заключенными», — передает слова Клементьева РИА Новости. Он добавил, что характерной чертой этого лагеря был высокий уровень смертности его узников. На данный момент точное число захороненных заключенных неизвестно. Заключенные погибали по причине невыносимых условий содержания и регулярных побоев. Среди прочего руководством концлагеря практиковались расстрелы, заключил Клементьев. В Ленинградской области отряд поисковиков «Истра» обнаружил захоронение на месте концентрационного лагеря, действовавшего во время Великой Отечественной войны (ВОВ), который известен жестоким обращением украинских националистов по отношению к заключенным. Об этом рассказал руководитель поискового отряда Андрей Клементьев. «Захоронение обнаружено на месте концлагеря „Дулаг-140“ времен ВОВ, охрану которого состояла из украинских и прибалтийских националистов, отмечавшихся особой жестокостью в обращении с заключенными», — передает слова Клементьева РИА Новости. Он добавил, что характерной чертой этого лагеря был высокий уровень смертности его узников. На данный момент точное число захороненных заключенных неизвестно. Заключенные погибали по причине невыносимых условий содержания и регулярных побоев. Среди прочего руководством концлагеря практиковались расстрелы, заключил Клементьев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям