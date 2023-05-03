03 мая 2023

В пермском спорткомплексе «Олимпия» скончалась женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, ск олимпия
Посетительнице спорткомплекса стало плохо, спасти ее не удалось Фото:

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина. По данным СМИ, пермячке стало плохо во время посещения фитнес-центра спорткомплекса. Медики спортивного комплекса пытались оказать посетительнице экстренную помощь, но спасти ее не удалось.

«По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем в раздевалке. Причины произошедшего устанавливаются. Медики „Олимпии-Пермь“ оказывали помощь до прибытия скорой», — приводит «Коммерсант-Прикамье» слова генерального директора комплекса Сергея Комонова.

Это далеко не первый трагический случай, произошедший в «Олимпии» за последние несколько лет. Так, в 2019 и 2018 годах в бассейне спорткомплекса утонули девочки, которым на тот момент было 11 и 10 лет. Также в 2019 году отравилось несколько человек, которые питались в кафе спортучреждения. Один из пострадавших спустя несколько дней скончался.

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В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина. По данным СМИ, пермячке стало плохо во время посещения фитнес-центра спорткомплекса. Медики спортивного комплекса пытались оказать посетительнице экстренную помощь, но спасти ее не удалось. «По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем в раздевалке. Причины произошедшего устанавливаются. Медики „Олимпии-Пермь“ оказывали помощь до прибытия скорой», — приводит «Коммерсант-Прикамье» слова генерального директора комплекса Сергея Комонова. Это далеко не первый трагический случай, произошедший в «Олимпии» за последние несколько лет. Так, в 2019 и 2018 годах в бассейне спорткомплекса утонули девочки, которым на тот момент было 11 и 10 лет. Также в 2019 году отравилось несколько человек, которые питались в кафе спортучреждения. Один из пострадавших спустя несколько дней скончался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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