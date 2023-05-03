В пермском спорткомплексе «Олимпия» скончалась женщина

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» скончалась пожилая женщина. По данным СМИ, пермячке стало плохо во время посещения фитнес-центра спорткомплекса. Медики спортивного комплекса пытались оказать посетительнице экстренную помощь, но спасти ее не удалось.
«По предварительным данным, женщине стало плохо с сердцем в раздевалке. Причины произошедшего устанавливаются. Медики „Олимпии-Пермь“ оказывали помощь до прибытия скорой», — приводит «Коммерсант-Прикамье» слова генерального директора комплекса Сергея Комонова.
Это далеко не первый трагический случай, произошедший в «Олимпии» за последние несколько лет. Так, в 2019 и 2018 годах в бассейне спорткомплекса утонули девочки, которым на тот момент было 11 и 10 лет. Также в 2019 году отравилось несколько человек, которые питались в кафе спортучреждения. Один из пострадавших спустя несколько дней скончался.
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