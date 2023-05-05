В праздничные дни челябинские наряды ДПС выйдут в рейды для борьбы с нарушителями

Инспекторы ДПС будут выявлять грубые правонарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В выходные и праздничные дни на территории Челябинской области будет увеличена плотность нарядов ДПС. Сотрудники начнут проводить проверочные и рейдовые мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

«Инспекторы ДПС будут нацелены на выявление и пресечение грубых правонарушений ПДД. Это касается водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. А также тех, кто допускает грубые нарушения и использует „агрессивное вождение“: превышает скорость, совершает опасные маневры и обгоны», — заявили в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД отмечают, что нередко, подобные нарушения приводят к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Жителям также рекомендуется сообщать о фактах управления водителем автомобиля в состоянии опьянения, позвонив по номеру 02.