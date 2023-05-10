К челябинским следователям приехали проверяющие из Москвы

Проверка продлится до 16 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В следственное управление СКР по Челябинской области с проверкой приехали сотрудники Центрального аппарата ведомства. Поводом стали многочисленные обращения жителей, которые жаловались на работу следователей.

«Проверка будет комплексная. В состав проверяющей комиссии вошли сотрудники Центрального аппарата из Москвы и представители других регионов», — сообщил источник.

По данным URA.RU проверка займет около недели. По ее результатам будет дана оценка работе главы СКР по региону Петра Решетникова и его подчиненных. Окончание проверки запланировано на 16 мая.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют данной информацией.

На прошедшем в начале мая совещании, на котором присутствовали руководители региональных управлений, глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу челябинских следователей. По его словам, в управлении не налажена обратная связь с гражданами, присутствуют недостатки в работе горячих телефонных линий.

До этого Решетников получил предупреждение от председателя СК РФ за плохую работу с делами, связанных с расселением из ветхо-аварийного жилья. По мнению Бастрыкина, в данном направлении работа должна «кипеть».