К челябинским следователям приехали проверяющие из Москвы

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Зак собрание. Челябинск., следственный комитет, папка
Проверка продлится до 16 мая Фото:

В следственное управление СКР по Челябинской области с проверкой приехали сотрудники Центрального аппарата ведомства. Поводом стали многочисленные обращения жителей, которые жаловались на работу следователей.

«Проверка будет комплексная. В состав проверяющей комиссии вошли сотрудники Центрального аппарата из Москвы и представители других регионов», — сообщил источник.

По данным URA.RU проверка займет около недели. По ее результатам будет дана оценка работе главы СКР по региону Петра Решетникова и его подчиненных. Окончание проверки запланировано на 16 мая.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют данной информацией.

На прошедшем в начале мая совещании, на котором присутствовали руководители региональных управлений, глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу челябинских следователей. По его словам, в управлении не налажена обратная связь с гражданами, присутствуют недостатки в работе горячих телефонных линий.

До этого Решетников получил предупреждение от председателя СК РФ за плохую работу с делами, связанных с расселением из ветхо-аварийного жилья. По мнению Бастрыкина, в данном направлении работа должна «кипеть».

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В следственное управление СКР по Челябинской области с проверкой приехали сотрудники Центрального аппарата ведомства. Поводом стали многочисленные обращения жителей, которые жаловались на работу следователей. «Проверка будет комплексная. В состав проверяющей комиссии вошли сотрудники Центрального аппарата из Москвы и представители других регионов», — сообщил источник. По данным URA.RU проверка займет около недели. По ее результатам будет дана оценка работе главы СКР по региону Петра Решетникова и его подчиненных. Окончание проверки запланировано на 16 мая. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют данной информацией. На прошедшем в начале мая совещании, на котором присутствовали руководители региональных управлений, глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу челябинских следователей. По его словам, в управлении не налажена обратная связь с гражданами, присутствуют недостатки в работе горячих телефонных линий. До этого Решетников получил предупреждение от председателя СК РФ за плохую работу с делами, связанных с расселением из ветхо-аварийного жилья. По мнению Бастрыкина, в данном направлении работа должна «кипеть».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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