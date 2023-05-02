Бастрыкин раскритиковал челябинских следователей

Александр Бастрыкин выразил неудовольствие работой СУ СК по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель СКР Александр Бастрыкин подверг критике ряд направлений работы следственного управления СК по Челябинской области. Замечания он озвучил на совещании по взаимодействию с гражданами посредством электронных каналов связи, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России отметил высказал замечания в адрес руководства некоторых региональных СУ. Он негативно оценил работу подчиненных в следственных управлениях по Чувашской Республике, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Челябинской областям при подготовке ответов на обращения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что применительно к Челябинской области Бастрыкин отметил недостатки в работе горячих телефонных линий. Заслушав глав территориальных следственных органов, в том числе начальника СУ СК по Челябинской области Петра Решетникова, глава ведомства назначил ряд служебных проверок.