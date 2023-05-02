Бастрыкин раскритиковал челябинских следователей

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин выразил неудовольствие работой СУ СК по Челябинской области Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин подверг критике ряд направлений работы следственного управления СК по Челябинской области. Замечания он озвучил на совещании по взаимодействию с гражданами посредством электронных каналов связи, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе СК РФ.

«Глава СК России отметил высказал замечания в адрес руководства некоторых региональных СУ. Он негативно оценил работу подчиненных в следственных управлениях по Чувашской Республике, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Челябинской областям при подготовке ответов на обращения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что применительно к Челябинской области Бастрыкин отметил недостатки в работе горячих телефонных линий. Заслушав глав территориальных следственных органов, в том числе начальника СУ СК по Челябинской области Петра Решетникова, глава ведомства назначил ряд служебных проверок.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин подверг критике ряд направлений работы следственного управления СК по Челябинской области. Замечания он озвучил на совещании по взаимодействию с гражданами посредством электронных каналов связи, сообщили 2 мая URA.RU в пресс-службе СК РФ. «Глава СК России отметил высказал замечания в адрес руководства некоторых региональных СУ. Он негативно оценил работу подчиненных в следственных управлениях по Чувашской Республике, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Челябинской областям при подготовке ответов на обращения», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что применительно к Челябинской области Бастрыкин отметил недостатки в работе горячих телефонных линий. Заслушав глав территориальных следственных органов, в том числе начальника СУ СК по Челябинской области Петра Решетникова, глава ведомства назначил ряд служебных проверок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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