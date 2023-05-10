10 мая 2023

В МО РФ придумали способ защититься от союза США и Финляндии

Дипломат Гаврилов: Минобороны поставит военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, бтр, военные, оружие, бронетехника, оборона, бмд, морпехи, военнослужащие, спецназ, танк, сво, армия россии, морские пехотинцы
РФ создаст армейский корпус на границе с Финляндией Фото:

Россия намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Финляндией. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Будет создан армейский корпус, и [пограничная зона будет] насыщена средствами ПВО. Военная инфраструктура будет укрепляться», — сообщил Гаврилов газете «Известия».

В посольстве Российской Федерации в Хельсинки отметили, что присоединение Финляндии к НАТО вызовет ответные действия Москвы. «Потребуются ‎ответные меры для купирования новых угроз национальной безопасности, возникающих в этой связи. Их содержание будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности альянса», — приводят «Известия» слова представителей посольства РФ.

Ранее URA.RU сообщало о присоединении Финляндии к Североатлантическому Альянсу, став 31-м членом альянса. В Кремле посчитали расширение НАТО посягательством на безопасность России.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Финляндией. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Будет создан армейский корпус, и [пограничная зона будет] насыщена средствами ПВО. Военная инфраструктура будет укрепляться», — сообщил Гаврилов газете «Известия». В посольстве Российской Федерации в Хельсинки отметили, что присоединение Финляндии к НАТО вызовет ответные действия Москвы. «Потребуются ‎ответные меры для купирования новых угроз национальной безопасности, возникающих в этой связи. Их содержание будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности альянса», — приводят «Известия» слова представителей посольства РФ. Ранее URA.RU сообщало о присоединении Финляндии к Североатлантическому Альянсу, став 31-м членом альянса. В Кремле посчитали расширение НАТО посягательством на безопасность России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...