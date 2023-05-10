В МО РФ придумали способ защититься от союза США и Финляндии Дипломат Гаврилов: Минобороны поставит военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией 11 мая 2023 в 03:17 Размер текста - 17 + РФ создаст армейский корпус на границе с Финляндией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Финляндией. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Будет создан армейский корпус, и [пограничная зона будет] насыщена средствами ПВО. Военная инфраструктура будет укрепляться», — сообщил Гаврилов газете «Известия». В посольстве Российской Федерации в Хельсинки отметили, что присоединение Финляндии к НАТО вызовет ответные действия Москвы. «Потребуются ‎ответные меры для купирования новых угроз национальной безопасности, возникающих в этой связи. Их содержание будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности альянса», — приводят «Известия» слова представителей посольства РФ. Ранее URA.RU сообщало о присоединении Финляндии к Североатлантическому Альянсу, став 31-м членом альянса. В Кремле посчитали расширение НАТО посягательством на безопасность России. Россия намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Финляндией. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Будет создан армейский корпус, и [пограничная зона будет] насыщена средствами ПВО. Военная инфраструктура будет укрепляться», — сообщил Гаврилов газете «Известия». В посольстве Российской Федерации в Хельсинки отметили, что присоединение Финляндии к НАТО вызовет ответные действия Москвы. «Потребуются ‎ответные меры для купирования новых угроз национальной безопасности, возникающих в этой связи. Их содержание будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности альянса», — приводят «Известия» слова представителей посольства РФ. Ранее URA.RU сообщало о присоединении Финляндии к Североатлантическому Альянсу, став 31-м членом альянса. В Кремле посчитали расширение НАТО посягательством на безопасность России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям