В МО РФ придумали способ защититься от союза США и Финляндии

Россия намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Финляндией. Об этом рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«Будет создан армейский корпус, и [пограничная зона будет] насыщена средствами ПВО. Военная инфраструктура будет укрепляться», — сообщил Гаврилов газете «Известия».
В посольстве Российской Федерации в Хельсинки отметили, что присоединение Финляндии к НАТО вызовет ответные действия Москвы. «Потребуются ответные меры для купирования новых угроз национальной безопасности, возникающих в этой связи. Их содержание будет зависеть от конкретных параметров финского участия в деятельности альянса», — приводят «Известия» слова представителей посольства РФ.
Ранее URA.RU сообщало о присоединении Финляндии к Североатлантическому Альянсу, став 31-м членом альянса. В Кремле посчитали расширение НАТО посягательством на безопасность России.
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