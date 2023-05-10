Детский сад находится по улице Белостоцкого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске по улице Белостоцкого почти за 7 млн рублей продается частный детский сад. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«В Челябинске за 6 490 000 рублей продается помещение с арендатором. Проект представляет из себя детский сад для детей от 2-х до 6-ти лет (максимальная вместимость 30 мест) и центр детского развития с дополнительными занятиями для детей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Само помещение общей площадью 155 кв. м. находится на первом этаже дома комфорт-класса по улице Белостоцкого, 11. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией, кнопкой охраны, системой видеонаблюдения. Детский сад продается вместе с мебелью, техникой, игрушками и пособиями. В стоимость также включен сайт и активные соцсети.

Как отмечено в объявлении, проект существует более 13-ти лет. Все бизнес процессы отлажены. Штат сотрудников полностью укомплектован. Заполняемость групп составляет 70%. Проект не требует дополнительных инвестиций.

Ранее в пермском жилом комплексе «Виктория» на продажу выставили частный детский сад. Стоимость действующего бизнеса — 1,9 млн рублей. Для сравнения — столько же в спальном районе Перми стоит однокомнатная квартира.

Частный детский сад в Челябинске продают почти за 7 млн рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»