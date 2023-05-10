10 мая 2023

Четверть челябинцев не имеют денег на отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Расходы на отпуск у челябинцев составили 40 тысяч рублей Фото:

Среди жителей Челябинска 27% не имеют денег на отпуск. По данным пресс-службы сервиса SuperJob, это минимальный показатель за последние три года.

«У 27% жителей города вообще нет денег на отпуск. В 2022 году так отвечали 35% опрошенных челябинцев, а в 2021 году — 29%», — отметили в SuperJob.

Средний отпускной бюджет в Челябинске составил в 2023 году 40 тысяч рублей, что на четыре тысячи больше прошлогоднего уровня. При этом неделя идеального отпуска, по словам горожан, должна обходиться не меньше, чем в 153 тысячи рублей. Данный показатель за год поднялся на восемь тысяч, с 2021 года — на двадцать.

Ожидаемо больше остальных средства на отпуск есть у москвичей (55 тысяч рублей). На втором месте — жители Красноярска (50 тысяч), на третьем — Екатеринбурга (48 тысяч рублей). С 2022 года самый заметный рост запланированных на отпуск расходов отмечен в Краснодаре и Казани.

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Среди жителей Челябинска 27% не имеют денег на отпуск. По данным пресс-службы сервиса SuperJob, это минимальный показатель за последние три года. «У 27% жителей города вообще нет денег на отпуск. В 2022 году так отвечали 35% опрошенных челябинцев, а в 2021 году — 29%», — отметили в SuperJob. Средний отпускной бюджет в Челябинске составил в 2023 году 40 тысяч рублей, что на четыре тысячи больше прошлогоднего уровня. При этом неделя идеального отпуска, по словам горожан, должна обходиться не меньше, чем в 153 тысячи рублей. Данный показатель за год поднялся на восемь тысяч, с 2021 года — на двадцать. Ожидаемо больше остальных средства на отпуск есть у москвичей (55 тысяч рублей). На втором месте — жители Красноярска (50 тысяч), на третьем — Екатеринбурга (48 тысяч рублей). С 2022 года самый заметный рост запланированных на отпуск расходов отмечен в Краснодаре и Казани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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