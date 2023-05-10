Четверть челябинцев не имеют денег на отпуск

11 мая 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Расходы на отпуск у челябинцев составили 40 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Среди жителей Челябинска 27% не имеют денег на отпуск. По данным пресс-службы сервиса SuperJob, это минимальный показатель за последние три года. «У 27% жителей города вообще нет денег на отпуск. В 2022 году так отвечали 35% опрошенных челябинцев, а в 2021 году — 29%», — отметили в SuperJob. Средний отпускной бюджет в Челябинске составил в 2023 году 40 тысяч рублей, что на четыре тысячи больше прошлогоднего уровня. При этом неделя идеального отпуска, по словам горожан, должна обходиться не меньше, чем в 153 тысячи рублей. Данный показатель за год поднялся на восемь тысяч, с 2021 года — на двадцать. Ожидаемо больше остальных средства на отпуск есть у москвичей (55 тысяч рублей). На втором месте — жители Красноярска (50 тысяч), на третьем — Екатеринбурга (48 тысяч рублей). С 2022 года самый заметный рост запланированных на отпуск расходов отмечен в Краснодаре и Казани.

Среди жителей Челябинска 27% не имеют денег на отпуск. По данным пресс-службы сервиса SuperJob, это минимальный показатель за последние три года. «У 27% жителей города вообще нет денег на отпуск. В 2022 году так отвечали 35% опрошенных челябинцев, а в 2021 году — 29%», — отметили в SuperJob. Средний отпускной бюджет в Челябинске составил в 2023 году 40 тысяч рублей, что на четыре тысячи больше прошлогоднего уровня. При этом неделя идеального отпуска, по словам горожан, должна обходиться не меньше, чем в 153 тысячи рублей. Данный показатель за год поднялся на восемь тысяч, с 2021 года — на двадцать. Ожидаемо больше остальных средства на отпуск есть у москвичей (55 тысяч рублей). На втором месте — жители Красноярска (50 тысяч), на третьем — Екатеринбурга (48 тысяч рублей). С 2022 года самый заметный рост запланированных на отпуск расходов отмечен в Краснодаре и Казани.