Для работы на частных пляжах челябинских озер ищут матросов-спасателей

11 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Спасателей-матросов ищут несколько компаний Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске для работы летом ищут матросов-спасателей, которым предстоит трудиться на частных пляжах местных озер. Как сообщила пресс-служба сервиса «Зарплата.ру», кандидатам предлагают зарплату в 130 рублей за час и бесплатное питание. «Матрос-спасатель требуется в отель на берегу озера Смолино. В обязанности будет входить дежурство на пляже, оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде, учет и выдача пляжного инвентаря», — пояснили в сервисе. График сменный с 9 до 21 часа. К месту работы работодатель пообещал доставку служебным транспортом. Это не единственная вакансия, появившаяся на сайте. Спасателя-работника также примут на базу отдыха в поселке Лазурном. График там будет составлять три дня через три, зарплату пообещали от 20 тысяч рублей. Властям Челябинска необходимы сотрудники в сферу благоустройства и безопасности пляжей. Поисково-спасательная служба на водных объектах ищет начальника отдела эксплуатации пляжей, который возьмется за облагораживание территорий, техническое освидетельствование и контроль работы с поставщиками. На данной руководящей должности обещают от 32 тысяч рублей. В «Зарплате.ру» напомнили, что в Челябинске летом будут работать девять муниципальных пляжей. Объекты откроют на Шершнях, Смолино и Первом озере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске для работы летом ищут матросов-спасателей, которым предстоит трудиться на частных пляжах местных озер. Как сообщила пресс-служба сервиса «Зарплата.ру», кандидатам предлагают зарплату в 130 рублей за час и бесплатное питание. «Матрос-спасатель требуется в отель на берегу озера Смолино. В обязанности будет входить дежурство на пляже, оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде, учет и выдача пляжного инвентаря», — пояснили в сервисе. График сменный с 9 до 21 часа. К месту работы работодатель пообещал доставку служебным транспортом. Это не единственная вакансия, появившаяся на сайте. Спасателя-работника также примут на базу отдыха в поселке Лазурном. График там будет составлять три дня через три, зарплату пообещали от 20 тысяч рублей. Властям Челябинска необходимы сотрудники в сферу благоустройства и безопасности пляжей. Поисково-спасательная служба на водных объектах ищет начальника отдела эксплуатации пляжей, который возьмется за облагораживание территорий, техническое освидетельствование и контроль работы с поставщиками. На данной руководящей должности обещают от 32 тысяч рублей. В «Зарплате.ру» напомнили, что в Челябинске летом будут работать девять муниципальных пляжей. Объекты откроют на Шершнях, Смолино и Первом озере.