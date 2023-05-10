10 мая 2023

Для работы на частных пляжах челябинских озер ищут матросов-спасателей

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Муниципальный пляж «Первоозерный». Челябинск, мчс, бинокль, служба спасения, спасатель, пляж, отдых, озеро, пляжный сезон
Спасателей-матросов ищут несколько компаний Челябинской области Фото:

В Челябинске для работы летом ищут матросов-спасателей, которым предстоит трудиться на частных пляжах местных озер. Как сообщила пресс-служба сервиса «Зарплата.ру», кандидатам предлагают зарплату в 130 рублей за час и бесплатное питание.

«Матрос-спасатель требуется в отель на берегу озера Смолино. В обязанности будет входить дежурство на пляже, оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде, учет и выдача пляжного инвентаря», — пояснили в сервисе.

График сменный с 9 до 21 часа. К месту работы работодатель пообещал доставку служебным транспортом. Это не единственная вакансия, появившаяся на сайте. Спасателя-работника также примут на базу отдыха в поселке Лазурном. График там будет составлять три дня через три, зарплату пообещали от 20 тысяч рублей.

Властям Челябинска необходимы сотрудники в сферу благоустройства и безопасности пляжей. Поисково-спасательная служба на водных объектах ищет начальника отдела эксплуатации пляжей, который возьмется за облагораживание территорий, техническое освидетельствование и контроль работы с поставщиками. На данной руководящей должности обещают от 32 тысяч рублей. В «Зарплате.ру» напомнили, что в Челябинске летом будут работать девять муниципальных пляжей. Объекты откроют на Шершнях, Смолино и Первом озере.

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В Челябинске для работы летом ищут матросов-спасателей, которым предстоит трудиться на частных пляжах местных озер. Как сообщила пресс-служба сервиса «Зарплата.ру», кандидатам предлагают зарплату в 130 рублей за час и бесплатное питание. «Матрос-спасатель требуется в отель на берегу озера Смолино. В обязанности будет входить дежурство на пляже, оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде, учет и выдача пляжного инвентаря», — пояснили в сервисе. График сменный с 9 до 21 часа. К месту работы работодатель пообещал доставку служебным транспортом. Это не единственная вакансия, появившаяся на сайте. Спасателя-работника также примут на базу отдыха в поселке Лазурном. График там будет составлять три дня через три, зарплату пообещали от 20 тысяч рублей. Властям Челябинска необходимы сотрудники в сферу благоустройства и безопасности пляжей. Поисково-спасательная служба на водных объектах ищет начальника отдела эксплуатации пляжей, который возьмется за облагораживание территорий, техническое освидетельствование и контроль работы с поставщиками. На данной руководящей должности обещают от 32 тысяч рублей. В «Зарплате.ру» напомнили, что в Челябинске летом будут работать девять муниципальных пляжей. Объекты откроют на Шершнях, Смолино и Первом озере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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