В Свердловской области стало в десять раз меньше фальшивых денег. Инфографика

12 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Самыми частыми поддельными купюрами стали пятитысячные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В первом квартале 2023 года сотрудники банков Свердловской области выявили 21 фальшивую пятитысячную банкноту. Это в десять раз меньше, чем в тот же период 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. «В первом квартале 2023 года выявлена 21 банкнота пятитысячных купюр. В прошлом году их было в пять раз больше — 108 штук. В 2021 году того же периода их обнаружили в количестве 201 штуки», — сказано в сообщении. Большинство подделок представляют собой купюру в пять тысяч рублей. Также обнаружены фальшивые банкноты номиналом в одну тысячу рублей, а также по 500 и 100 рублей. Несмотря на снижение количества фальшивых денег в обороте, эксперты Банка России рекомендуют всегда быть внимательными при расчете наличными. Важно проверять минимум три защитных признака, выявляемых на просвет, на ощупь и при наклоне. На Среднем Урале выявили в десять раз меньше фальшивых банкнот Инфографика: Банк России

В первом квартале 2023 года сотрудники банков Свердловской области выявили 21 фальшивую пятитысячную банкноту. Это в десять раз меньше, чем в тот же период 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. «В первом квартале 2023 года выявлена 21 банкнота пятитысячных купюр. В прошлом году их было в пять раз больше — 108 штук. В 2021 году того же периода их обнаружили в количестве 201 штуки», — сказано в сообщении. Большинство подделок представляют собой купюру в пять тысяч рублей. Также обнаружены фальшивые банкноты номиналом в одну тысячу рублей, а также по 500 и 100 рублей. Несмотря на снижение количества фальшивых денег в обороте, эксперты Банка России рекомендуют всегда быть внимательными при расчете наличными. Важно проверять минимум три защитных признака, выявляемых на просвет, на ощупь и при наклоне.