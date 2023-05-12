В Свердловской области стало в десять раз меньше фальшивых денег. Инфографика

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Самыми частыми поддельными купюрами стали пятитысячные Фото:

В первом квартале 2023 года сотрудники банков Свердловской области выявили 21 фальшивую пятитысячную банкноту. Это в десять раз меньше, чем в тот же период 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

«В первом квартале 2023 года выявлена 21 банкнота пятитысячных купюр. В прошлом году их было в пять раз больше — 108 штук. В 2021 году того же периода их обнаружили в количестве 201 штуки», — сказано в сообщении. Большинство подделок представляют собой купюру в пять тысяч рублей. Также обнаружены фальшивые банкноты номиналом в одну тысячу рублей, а также по 500 и 100 рублей.

Несмотря на снижение количества фальшивых денег в обороте, эксперты Банка России рекомендуют всегда быть внимательными при расчете наличными. Важно проверять минимум три защитных признака, выявляемых на просвет, на ощупь и при наклоне.

На Среднем Урале выявили в десять раз меньше фальшивых банкнот
На Среднем Урале выявили в десять раз меньше фальшивых банкнот

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В первом квартале 2023 года сотрудники банков Свердловской области выявили 21 фальшивую пятитысячную банкноту. Это в десять раз меньше, чем в тот же период 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России. «В первом квартале 2023 года выявлена 21 банкнота пятитысячных купюр. В прошлом году их было в пять раз больше — 108 штук. В 2021 году того же периода их обнаружили в количестве 201 штуки», — сказано в сообщении. Большинство подделок представляют собой купюру в пять тысяч рублей. Также обнаружены фальшивые банкноты номиналом в одну тысячу рублей, а также по 500 и 100 рублей. Несмотря на снижение количества фальшивых денег в обороте, эксперты Банка России рекомендуют всегда быть внимательными при расчете наличными. Важно проверять минимум три защитных признака, выявляемых на просвет, на ощупь и при наклоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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