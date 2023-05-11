Пермячка отсудила у популярной платформы деньги за курс из-за санкций

12 мая 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Суд постановил выплатить пермячке стоимость курса и компенсацию морального вреда Фото: Владимир Жабриков Жительница Перми подала в суд на образовательную платформу «Гикбрейнс», у которой купила курс «SMM-менеджмент» за 88 тысяч рублей. Из-за запрета в России Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) курс потерял актуальность, а владельцы платформы отказались возвращать средства, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Из пояснений истца, следует, что курс „SMM-менеджмент“ длился 3 месяца, и состоял только из вводных лекций, в феврале 2022 г. стал запрещен инстаграм (запрещен в РФ) и курс потерял свою актуальность», — говорится в решении. Суд постановил вернуть истцу полную стоимость курса равную 88,7 тысячи рублей, а также выплатить 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. После того, как пермячка обратилась к ответчику с требованием вернуть средства за курс, ее убедили сменить курс на «3Д художник в играх». Однако и там у женщины не получилось пройти обучение, потому как для курса нужно было программное обеспечение, недоступное для покупки в России. Возвращать средства истцу отказались и тогда она обратилась в суд.

Жительница Перми подала в суд на образовательную платформу «Гикбрейнс», у которой купила курс «SMM-менеджмент» за 88 тысяч рублей. Из-за запрета в России Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России) курс потерял актуальность, а владельцы платформы отказались возвращать средства, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Из пояснений истца, следует, что курс „SMM-менеджмент“ длился 3 месяца, и состоял только из вводных лекций, в феврале 2022 г. стал запрещен инстаграм (запрещен в РФ) и курс потерял свою актуальность», — говорится в решении. Суд постановил вернуть истцу полную стоимость курса равную 88,7 тысячи рублей, а также выплатить 5 тысяч рублей компенсации морального вреда. После того, как пермячка обратилась к ответчику с требованием вернуть средства за курс, ее убедили сменить курс на «3Д художник в играх». Однако и там у женщины не получилось пройти обучение, потому как для курса нужно было программное обеспечение, недоступное для покупки в России. Возвращать средства истцу отказались и тогда она обратилась в суд.