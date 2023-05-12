Синоптики рассказали, когда в Челябинскую область вернется тепло

Синоптики: тепло в Челябинскую область вернется 14 мая

13 мая 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Теплая погода вернется в Челябинскую область через несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Днем 14 мая в Челябинской области потеплеет до +20 градусов. Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды. «Тепло вернется в Челябинскую область 14 мая. Днем в регионе потеплеет до +20 градусов», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». С 15 по 18 мая днем в области потеплеет до +22 градусов. Ночные температуры составят +7, +10 градусов. 18 мая также прогнозируется сильный ветер, который будет дуть со скоростью 10 м/с. 18 и 19 мая в Челябинской области днем немного похолодает до +17, +18 градусов, но в ночь температура не упадет ниже +8 градусов. 21 и 22 мая снова потеплеет до +22 градусов, ожидается дождь. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в понедельник, 22 мая, Челябинскую область накроет сильный ливень. Небольшие дожди пройдут 22 и 23 мая, сильный ливень с грозой ожидается в регионе 24 мая. Дождливая погода также прогнозируется на 25 и 26 мая. Дневная температура воздуха всю неделю продержится на отметке +17, +20 градусов, ночная +6, +8 градусов. Ранее синоптики предупредили о заморозках до -5 градусов в Челябинской области. Заморозки ожидаются 13 и 14 мая.

Днем 14 мая в Челябинской области потеплеет до +20 градусов. Синоптики опубликовали долгосрочный прогноз погоды. «Тепло вернется в Челябинскую область 14 мая. Днем в регионе потеплеет до +20 градусов», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». С 15 по 18 мая днем в области потеплеет до +22 градусов. Ночные температуры составят +7, +10 градусов. 18 мая также прогнозируется сильный ветер, который будет дуть со скоростью 10 м/с. 18 и 19 мая в Челябинской области днем немного похолодает до +17, +18 градусов, но в ночь температура не упадет ниже +8 градусов. 21 и 22 мая снова потеплеет до +22 градусов, ожидается дождь. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в понедельник, 22 мая, Челябинскую область накроет сильный ливень. Небольшие дожди пройдут 22 и 23 мая, сильный ливень с грозой ожидается в регионе 24 мая. Дождливая погода также прогнозируется на 25 и 26 мая. Дневная температура воздуха всю неделю продержится на отметке +17, +20 градусов, ночная +6, +8 градусов. Ранее синоптики предупредили о заморозках до -5 градусов в Челябинской области. Заморозки ожидаются 13 и 14 мая.