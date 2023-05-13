В Пермский край придут заморозки до -3 градусов

В Прикамье ожидаются заморозки в ближайшие дни Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Прикамье ожидаются в ближайшие дни заморозки до -3 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья» со ссылкой на Пермское ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»).

«Ночью и утром 15—16 мая местами в Пермском крае прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — говорится в посте ведомства.

По информации ведомства, с приходом заморозков возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. «Причины возгораний связаны с нарушением правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств», — уточняется в посте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за сутки 13 мая потушили 35 пожаров. Половина возгораний была в Перми.