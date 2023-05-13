13 мая 2023
12 мая 2023

В Пермский край придут заморозки до -3 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В Прикамье ожидаются заморозки в ближайшие дни Фото:

В Прикамье ожидаются в ближайшие дни заморозки до -3 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья» со ссылкой на Пермское ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»).

«Ночью и утром 15—16 мая местами в Пермском крае прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — говорится в посте ведомства.

По информации ведомства, с приходом заморозков возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. «Причины возгораний связаны с нарушением правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств», — уточняется в посте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за сутки 13 мая потушили 35 пожаров. Половина возгораний была в Перми.

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В Прикамье ожидаются в ближайшие дни заморозки до -3 градусов. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья» со ссылкой на Пермское ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»). «Ночью и утром 15—16 мая местами в Пермском крае прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений», — говорится в посте ведомства. По информации ведомства, с приходом заморозков возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. «Причины возгораний связаны с нарушением правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств», — уточняется в посте ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае за сутки 13 мая потушили 35 пожаров. Половина возгораний была в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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