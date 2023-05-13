13 мая 2023
12 мая 2023

В Прикамье за сутки потушили 35 пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог , дым, трава
Пермские пожарные за сутки потушили десятки возгораний Фото:

В Пермском крае за сутки 13 мая потушили 35 пожаров. Половина возгораний была в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«В Перми за сутки потушили 18 пожаров. Шесть возгораний ликвидировано в Пермском округе, два пожара в Юсьвинском округе, по одному пожару в Чердынском, Березниковском, Добрянском, Верещагинском, Краснокамском городских округах, а также в Кишертском, Бардымском, Кудымкарском, Уинском муниципальных округах», — указано в посте ведомства.

По информации ведомства, на пожаре погиб человек. «В целях профилактики пожаров было проведено 3 206 обходов объектов проживания граждан в Пермском крае», — уточнило ведомство.

Ранее URA.RU писало, что жители Кизела (Пермский край) сообщили вчера о пожаре в одном из домов. Здание находится в черте города.

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В Пермском крае за сутки 13 мая потушили 35 пожаров. Половина возгораний была в Перми. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Перми за сутки потушили 18 пожаров. Шесть возгораний ликвидировано в Пермском округе, два пожара в Юсьвинском округе, по одному пожару в Чердынском, Березниковском, Добрянском, Верещагинском, Краснокамском городских округах, а также в Кишертском, Бардымском, Кудымкарском, Уинском муниципальных округах», — указано в посте ведомства. По информации ведомства, на пожаре погиб человек. «В целях профилактики пожаров было проведено 3 206 обходов объектов проживания граждан в Пермском крае», — уточнило ведомство. Ранее URA.RU писало, что жители Кизела (Пермский край) сообщили вчера о пожаре в одном из домов. Здание находится в черте города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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