13 мая 2023

Власти наказали десятки свердловчан за разведение костров

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Силовики за сутки провели свыше 70 рейдов в Свердловской области Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области за 13 мая выявили более 40 нарушителей пожарной безопасности, сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). Виновников могут привлечь по административной и уголовной ответственности.

«За 13 мая проведено 70 рейдов, специалисты Госпожнадзора возбудили семь административных расследований и составили 40 протоколов об административном правонарушении. В муниципалитетах возбуждено 19 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы и разведения костров, а также 38 дел — за ненадлежащее содержание [придомовой] территории», — пишет ДИП в Telegram.

Ранее в Свердловской области выявили несколько десятков нарушителей пожарной безопасности. Сотрудники МЧС и полиции продолжают проводить рейды и патрулировать лесопарки с целью недопущения разведения костров.

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В Свердловской области за 13 мая выявили более 40 нарушителей пожарной безопасности, сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). Виновников могут привлечь по административной и уголовной ответственности. «За 13 мая проведено 70 рейдов, специалисты Госпожнадзора возбудили семь административных расследований и составили 40 протоколов об административном правонарушении. В муниципалитетах возбуждено 19 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы и разведения костров, а также 38 дел — за ненадлежащее содержание [придомовой] территории», — пишет ДИП в Telegram. Ранее в Свердловской области выявили несколько десятков нарушителей пожарной безопасности. Сотрудники МЧС и полиции продолжают проводить рейды и патрулировать лесопарки с целью недопущения разведения костров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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