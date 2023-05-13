Власти наказали десятки свердловчан за разведение костров

14 мая 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Силовики за сутки провели свыше 70 рейдов в Свердловской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области за 13 мая выявили более 40 нарушителей пожарной безопасности, сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). Виновников могут привлечь по административной и уголовной ответственности. «За 13 мая проведено 70 рейдов, специалисты Госпожнадзора возбудили семь административных расследований и составили 40 протоколов об административном правонарушении. В муниципалитетах возбуждено 19 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы и разведения костров, а также 38 дел — за ненадлежащее содержание [придомовой] территории», — пишет ДИП в Telegram. Ранее в Свердловской области выявили несколько десятков нарушителей пожарной безопасности. Сотрудники МЧС и полиции продолжают проводить рейды и патрулировать лесопарки с целью недопущения разведения костров.

В Свердловской области за 13 мая выявили более 40 нарушителей пожарной безопасности, сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). Виновников могут привлечь по административной и уголовной ответственности. «За 13 мая проведено 70 рейдов, специалисты Госпожнадзора возбудили семь административных расследований и составили 40 протоколов об административном правонарушении. В муниципалитетах возбуждено 19 дел за нарушение порядка выжигания сухой травы и разведения костров, а также 38 дел — за ненадлежащее содержание [придомовой] территории», — пишет ДИП в Telegram. Ранее в Свердловской области выявили несколько десятков нарушителей пожарной безопасности. Сотрудники МЧС и полиции продолжают проводить рейды и патрулировать лесопарки с целью недопущения разведения костров.