14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

В районе ХМАО природнадзор проинспектировал в лесах пожароопасные территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, тайга, лес летом, летний пейзаж
Профилактические мероприятия связаны со сложной противопожарной обстановкой в соседних регионах Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) инспекторы природнадзора провели оценку противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Инспекторами Нефтеюганского управления Природнадзора Югры проводятся мероприятия в границах земель лесного фонда на предмет оценки выполнения противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году. В ходе осмотра проводится оценка состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос, объекты противопожарного обустройства лесов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные мероприятия носят профилактический характер. Их проведение связано со сложной противопожарной обстановкой в соседних регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары в округе отсутствуют.

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В Нефтеюганском районе (ХМАО) инспекторы природнадзора провели оценку противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Инспекторами Нефтеюганского управления Природнадзора Югры проводятся мероприятия в границах земель лесного фонда на предмет оценки выполнения противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году. В ходе осмотра проводится оценка состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос, объекты противопожарного обустройства лесов», — говорится в сообщении. Уточняется, что данные мероприятия носят профилактический характер. Их проведение связано со сложной противопожарной обстановкой в соседних регионах. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары в округе отсутствуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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