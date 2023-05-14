В районе ХМАО природнадзор проинспектировал в лесах пожароопасные территории

15 мая 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Профилактические мероприятия связаны со сложной противопожарной обстановкой в соседних регионах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нефтеюганском районе (ХМАО) инспекторы природнадзора провели оценку противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Инспекторами Нефтеюганского управления Природнадзора Югры проводятся мероприятия в границах земель лесного фонда на предмет оценки выполнения противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году. В ходе осмотра проводится оценка состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос, объекты противопожарного обустройства лесов», — говорится в сообщении. Уточняется, что данные мероприятия носят профилактический характер. Их проведение связано со сложной противопожарной обстановкой в соседних регионах. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары в округе отсутствуют.

В Нефтеюганском районе (ХМАО) инспекторы природнадзора провели оценку противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Инспекторами Нефтеюганского управления Природнадзора Югры проводятся мероприятия в границах земель лесного фонда на предмет оценки выполнения противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году. В ходе осмотра проводится оценка состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос, объекты противопожарного обустройства лесов», — говорится в сообщении. Уточняется, что данные мероприятия носят профилактический характер. Их проведение связано со сложной противопожарной обстановкой в соседних регионах. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары в округе отсутствуют.