В районе ХМАО природнадзор проинспектировал в лесах пожароопасные территории

В Нефтеюганском районе (ХМАО) инспекторы природнадзора провели оценку противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Инспекторами Нефтеюганского управления Природнадзора Югры проводятся мероприятия в границах земель лесного фонда на предмет оценки выполнения противопожарного обустройства лесов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году. В ходе осмотра проводится оценка состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос, объекты противопожарного обустройства лесов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что данные мероприятия носят профилактический характер. Их проведение связано со сложной противопожарной обстановкой в соседних регионах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара на площади в сорок гектаров. По состоянию на 9 часов 14 мая, лесные пожары в округе отсутствуют.
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