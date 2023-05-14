14 мая 2023

Челябинский депутат Госдумы приехал с фронта к матери. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Голиков Олег. Челябинск, голиков олег
Голиков рассказал, что постоянно ощущает поддержку матерей на фронте Фото:

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков, принимавший участие в СВО, приехал с фронта, чтобы поздравить с днем матери свекровь и родную мать. Депутат поблагодарил родных на незримую поддержку на фронте.

«Приехал и навестил своих дорогих мам: маму, которая родила и воспитала меня, и маму, которая родила и воспитала мою вторую половину. Знаю, как они волновались, переживали, ждали, потому что все это время ощущал их незримую поддержку», — поделился Голиков в своем telegram-канале.

В гости к матери и свекрови прямиком с зоны СВО Голиков приехал с букетом цветов. По его словам, даже если дети давно выросли и сами стали родителями, они не могут представить свою жизнь без матери. Мать является самым важным человеком в жизни.

В гости к матери и свекрови прямиком с зоны СВО Голиков приехал с букетом цветов
В гости к матери и свекрови прямиком с зоны СВО Голиков приехал с букетом цветов
Фото:
«Даже если дети давно выросли и сами стали родителями, они не могут представить свою жизнь без матери», — поделился Голиков
«Даже если дети давно выросли и сами стали родителями, они не могут представить свою жизнь без матери», — поделился Голиков
Фото:

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Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков, принимавший участие в СВО, приехал с фронта, чтобы поздравить с днем матери свекровь и родную мать. Депутат поблагодарил родных на незримую поддержку на фронте. «Приехал и навестил своих дорогих мам: маму, которая родила и воспитала меня, и маму, которая родила и воспитала мою вторую половину. Знаю, как они волновались, переживали, ждали, потому что все это время ощущал их незримую поддержку», — поделился Голиков в своем telegram-канале. В гости к матери и свекрови прямиком с зоны СВО Голиков приехал с букетом цветов. По его словам, даже если дети давно выросли и сами стали родителями, они не могут представить свою жизнь без матери. Мать является самым важным человеком в жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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