Голиков рассказал, что постоянно ощущает поддержку матерей на фронте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков, принимавший участие в СВО, приехал с фронта, чтобы поздравить с днем матери свекровь и родную мать. Депутат поблагодарил родных на незримую поддержку на фронте.

«Приехал и навестил своих дорогих мам: маму, которая родила и воспитала меня, и маму, которая родила и воспитала мою вторую половину. Знаю, как они волновались, переживали, ждали, потому что все это время ощущал их незримую поддержку», — поделился Голиков в своем telegram-канале.

В гости к матери и свекрови прямиком с зоны СВО Голиков приехал с букетом цветов. По его словам, даже если дети давно выросли и сами стали родителями, они не могут представить свою жизнь без матери. Мать является самым важным человеком в жизни.

В гости к матери и свекрови прямиком с зоны СВО Голиков приехал с букетом цветов Фото: соцсети