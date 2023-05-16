16 мая 2023

Мошенники за день украли у четырех свердловчан более 700 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
В полицию Каменска-Уральского обратились четверо свердловчан, пожаловавшись на аферистов Фото:

Мошенники 15 мая украли у четырех жителей Каменска-Уральского 780 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

«За 15 мая поступило четыре заявления от граждан, в которых они просили привлечь к уголовной ответственности неизвестных, обманным путем завладевших принадлежащими им денежными средствами. Сумма материального ущерба превысила 780 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам силовиков, одной из потерпевших сказали, что она стала жертвой преступления, другому предложили скачать на телефон приложение от аферистов. Также злоумышленники обманули свердловчанина, который хотел совершить покупки через соцсети, кроме этого мошенники завладели данными карты одного из предпринимателей Каменска-Уральского.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МВД по Свердловской области появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями, которое возглавил полковник Евгений Полупанов. Регион нуждался в новом подразделении, поскольку каждое восьмое преступление связано с использованием интернета и компьютерных технологий.

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Мошенники 15 мая украли у четырех жителей Каменска-Уральского 780 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «За 15 мая поступило четыре заявления от граждан, в которых они просили привлечь к уголовной ответственности неизвестных, обманным путем завладевших принадлежащими им денежными средствами. Сумма материального ущерба превысила 780 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам силовиков, одной из потерпевших сказали, что она стала жертвой преступления, другому предложили скачать на телефон приложение от аферистов. Также злоумышленники обманули свердловчанина, который хотел совершить покупки через соцсети, кроме этого мошенники завладели данными карты одного из предпринимателей Каменска-Уральского. Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МВД по Свердловской области появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями, которое возглавил полковник Евгений Полупанов. Регион нуждался в новом подразделении, поскольку каждое восьмое преступление связано с использованием интернета и компьютерных технологий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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