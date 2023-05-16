Мошенники за день украли у четырех свердловчан более 700 тысяч рублей

17 мая 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

В полицию Каменска-Уральского обратились четверо свердловчан, пожаловавшись на аферистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники 15 мая украли у четырех жителей Каменска-Уральского 780 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «За 15 мая поступило четыре заявления от граждан, в которых они просили привлечь к уголовной ответственности неизвестных, обманным путем завладевших принадлежащими им денежными средствами. Сумма материального ущерба превысила 780 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам силовиков, одной из потерпевших сказали, что она стала жертвой преступления, другому предложили скачать на телефон приложение от аферистов. Также злоумышленники обманули свердловчанина, который хотел совершить покупки через соцсети, кроме этого мошенники завладели данными карты одного из предпринимателей Каменска-Уральского. Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МВД по Свердловской области появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями, которое возглавил полковник Евгений Полупанов. Регион нуждался в новом подразделении, поскольку каждое восьмое преступление связано с использованием интернета и компьютерных технологий.

Мошенники 15 мая украли у четырех жителей Каменска-Уральского 780 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «За 15 мая поступило четыре заявления от граждан, в которых они просили привлечь к уголовной ответственности неизвестных, обманным путем завладевших принадлежащими им денежными средствами. Сумма материального ущерба превысила 780 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам силовиков, одной из потерпевших сказали, что она стала жертвой преступления, другому предложили скачать на телефон приложение от аферистов. Также злоумышленники обманули свердловчанина, который хотел совершить покупки через соцсети, кроме этого мошенники завладели данными карты одного из предпринимателей Каменска-Уральского. Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МВД по Свердловской области появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями, которое возглавил полковник Евгений Полупанов. Регион нуждался в новом подразделении, поскольку каждое восьмое преступление связано с использованием интернета и компьютерных технологий.