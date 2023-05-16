В Миассе мужчина погиб, упав с балкона первого этажа

Несмотря на небольшую высоту падения мужчина погиб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) местный житель погиб, выпав с балкона первого этажа. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах.

«Высота была относительно небольшая. Но в результате неудачного приземления мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал источник.

По данным URA.RU, происшествие случилось в одном из домов по проспекту Макеева. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Ему было 45 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.