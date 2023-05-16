16 мая 2023

В Миассе мужчина погиб, упав с балкона первого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом с проблемными балконами. Челябинск., балкон, герань
Несмотря на небольшую высоту падения мужчина погиб Фото:

В Миассе (Челябинская область) местный житель погиб, выпав с балкона первого этажа. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах.

«Высота была относительно небольшая. Но в результате неудачного приземления мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал источник.

По данным URA.RU, происшествие случилось в одном из домов по проспекту Макеева. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Ему было 45 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Миассе (Челябинская область) местный житель погиб, выпав с балкона первого этажа. Об этом URA.RU 17 мая сообщил источник в силовых структурах. «Высота была относительно небольшая. Но в результате неудачного приземления мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — рассказал источник. По данным URA.RU, происшествие случилось в одном из домов по проспекту Макеева. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Ему было 45 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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