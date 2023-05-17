Bloomberg: Россия согласилась продлить зерновую сделку

Россия готова продолжить зерновую сделку. С таким заявлением выступили авторы Bloomberg, ссылаясь на заявления официальных лиц, связанных со сделкой. При этом сама РФ никаких комментариев на этот счет не давала.
«По словам турецких официальных лиц, соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из ключевых портов через Черное море, будет продлено, при этом Россия согласна пока оставаться в пакте. <…> Объявление ожидается 17 мая», —
Также 17 мая представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что принимая свое решение по зерновой сделке, Россия будет учитывать собственные интересы, пишет «Национальная служба новостей». Пока само решение не принято. С такой же позицией выступил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, подчеркнув, что РФ сама проинформирует, когда решение будет принято.
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